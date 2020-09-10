Иван ГЕЦКО: «В Суперкубке Луческу обыграл Каштру тактически»

Специалист – о первом трофее румынского специалиста у руля «Динамо»

  • 10.09.2020 15:33
  • 795 просмотров
  • 12 комментариев
Иван ГЕЦКО: «В Суперкубке Луческу обыграл Каштру тактически»
© ФК Динамо Киев

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (3:1) в поединке за Суперкубок Украины.

«Луческу обыграл тактически тренера «Шахтера». При чем он доверил место в основе ряду футболистов, которых многие не могли представить в составе. Это тоже немаловажно. Он занимается серьезной работой. Не зря о нем говорят, что человек в таком возрасте так скрупулезно относится к таким моментам. У него есть тактика, теория, стратегия. Он садится, объясняет каждому что и как, все раскладывает по полочкам. Это немаловажно», - сказал Гецко.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:37
    0
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:28
    Интер не играл автобусом, а имел моменты весь матч. Сравнение так себе. Луческу это Вася Сачко только цыган
    Это очевидно.Луческу использовал как вариацию задумку.Интер есть Интер.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 16:35
    0
    dd dent, 10.09.2020 16:33
    Где ж ты раньше был, сказал бы это ринату в 04 году, знаешь ск б он млн $ сэкономил? А Васька то ещё и играющим был бы тренером
    С тем составом который подогнали селекционеры Васька бы феерил. Много ума выигрывать ЧУ имея Дугласа, Ферну, Мхитаряна, Тейшейру и далее по списку не надо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:33
    +1
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:28
    Интер не играл автобусом, а имел моменты весь матч. Сравнение так себе. Луческу это Вася Сачко только цыган
    Где ж ты раньше был, сказал бы это ринату в 04 году, знаешь ск б он млн $ сэкономил? А Васька то ещё и играющим был бы тренером
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 16:28
    0
    BekXan, 10.09.2020 16:19
    Луческу в реалиях средних индивидуальных технических качеств игроков Динамо в сравнении с техничными игроками Шахтёра взял за основу тактику Интера ловя и Динамо на контратаках.И Каштру второй раз проиграл тактически.Играть против закрытых команд всегда тяжело,особенно атакующей стороне ,дважды тяжело когда команда грамотно обороняется и сбивает как ритм атакующих так и физуху , а не автобусом стоит.
    Интер не играл автобусом, а имел моменты весь матч. Сравнение так себе. Луческу это Вася Сачко только цыган
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 16:27
    -1
    zac1310, 10.09.2020 16:24
    не, "цыган" класный тренер и отличный мотиватор. Он использовал то, что у него было на все 120%. Это был единственный вариант, при котором эти люди могли добыть очки.
    Ну и немного деду повезло с погодой, но главное, что он сделал - лишил Шахту возможностей обострять, а Каштру ничего с этим не смог поделать. Да, всё могло закончиться хуже, но...
    Цыган конечно. Смешной цыган с полотенцем на голове. Тренер он уровня Лесика или Беляша. Героически отбиваться в дождь в 11 человек много ума не надо
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    zac1310
    online
      zac1310, 10.09.2020 16:24
    0
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:10
    Жека не сравнивай пожалуйста свой тупой колхоз с Интером. Интер весь матч возил Шахты, дал создать аж 1 момент. Сам имел массу моментов.
    Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
    не, "цыган" класный тренер и отличный мотиватор. Он использовал то, что у него было на все 120%. Это был единственный вариант, при котором эти люди могли добыть очки.
    Ну и немного деду повезло с погодой, но главное, что он сделал - лишил Шахту возможностей обострять, а Каштру ничего с этим не смог поделать. Да, всё могло закончиться хуже, но...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:21
    +1
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:10
    Жека не сравнивай пожалуйста свой тупой колхоз с Интером. Интер весь матч возил Шахты, дал создать аж 1 момент. Сам имел массу моментов.
    Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
    Шо ж вы Васю то не пробили с таким тренером топовым и игроками которых нет в МанСити и у нас колхозники любители в защите против ваших грандов?
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:20
    +2
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:10
    Жека не сравнивай пожалуйста свой тупой колхоз с Интером. Интер весь матч возил Шахты, дал создать аж 1 момент. Сам имел массу моментов.
    Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
    Ты ошибаешься у Васи Сачко вообще нет никаких тактических мыслей
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:19
    +2
    Луческу в реалиях средних индивидуальных технических качеств игроков Динамо в сравнении с техничными игроками Шахтёра взял за основу тактику Интера ловя и Динамо на контратаках.И Каштру второй раз проиграл тактически.Играть против закрытых команд всегда тяжело,особенно атакующей стороне ,дважды тяжело когда команда грамотно обороняется и сбивает как ритм атакующих так и физуху , а не автобусом стоит.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 16:10
    -3
    jekаfunny, 10.09.2020 16:03
    И Интер обыграл , у вас ,малахольных, видимо какой то свой альтернативный подсчёт результатов , отличающийся от Всемирного
    Жека не сравнивай пожалуйста свой тупой колхоз с Интером. Интер весь матч возил Шахты, дал создать аж 1 момент. Сам имел массу моментов.
    Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 16:03
    0
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 15:38
    Каштру поезд обыграл.
    И Интер обыграл , у вас ,малахольных, видимо какой то свой альтернативный подсчёт результатов , отличающийся от Всемирного
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.09.2020 15:38
    -3
    Каштру поезд обыграл.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:20
    +2
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:10
    Жека не сравнивай пожалуйста свой тупой колхоз с Интером. Интер весь матч возил Шахты, дал создать аж 1 момент. Сам имел массу моментов.
    Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
    Ты ошибаешься у Васи Сачко вообще нет никаких тактических мыслей
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:19
    +2
    Луческу в реалиях средних индивидуальных технических качеств игроков Динамо в сравнении с техничными игроками Шахтёра взял за основу тактику Интера ловя и Динамо на контратаках.И Каштру второй раз проиграл тактически.Играть против закрытых команд всегда тяжело,особенно атакующей стороне ,дважды тяжело когда команда грамотно обороняется и сбивает как ритм атакующих так и физуху , а не автобусом стоит.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:33
    +1
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:28
    Интер не играл автобусом, а имел моменты весь матч. Сравнение так себе. Луческу это Вася Сачко только цыган
    Где ж ты раньше был, сказал бы это ринату в 04 году, знаешь ск б он млн $ сэкономил? А Васька то ещё и играющим был бы тренером
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 16:21
    +1
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:10
    Жека не сравнивай пожалуйста свой тупой колхоз с Интером. Интер весь матч возил Шахты, дал создать аж 1 момент. Сам имел массу моментов.
    Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
    Шо ж вы Васю то не пробили с таким тренером топовым и игроками которых нет в МанСити и у нас колхозники любители в защите против ваших грандов?
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.09.2020 16:37
    0
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:28
    Интер не играл автобусом, а имел моменты весь матч. Сравнение так себе. Луческу это Вася Сачко только цыган
    Это очевидно.Луческу использовал как вариацию задумку.Интер есть Интер.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 16:35
    0
    dd dent, 10.09.2020 16:33
    Где ж ты раньше был, сказал бы это ринату в 04 году, знаешь ск б он млн $ сэкономил? А Васька то ещё и играющим был бы тренером
    С тем составом который подогнали селекционеры Васька бы феерил. Много ума выигрывать ЧУ имея Дугласа, Ферну, Мхитаряна, Тейшейру и далее по списку не надо
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 10.09.2020 16:28
    0
    BekXan, 10.09.2020 16:19
    Луческу в реалиях средних индивидуальных технических качеств игроков Динамо в сравнении с техничными игроками Шахтёра взял за основу тактику Интера ловя и Динамо на контратаках.И Каштру второй раз проиграл тактически.Играть против закрытых команд всегда тяжело,особенно атакующей стороне ,дважды тяжело когда команда грамотно обороняется и сбивает как ритм атакующих так и физуху , а не автобусом стоит.
    Интер не играл автобусом, а имел моменты весь матч. Сравнение так себе. Луческу это Вася Сачко только цыган
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 10.09.2020 16:24
    0
    mayakovskiy1, 10.09.2020 16:10
    Жека не сравнивай пожалуйста свой тупой колхоз с Интером. Интер весь матч возил Шахты, дал создать аж 1 момент. Сам имел массу моментов.
    Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
    не, "цыган" класный тренер и отличный мотиватор. Он использовал то, что у него было на все 120%. Это был единственный вариант, при котором эти люди могли добыть очки.
    Ну и немного деду повезло с погодой, но главное, что он сделал - лишил Шахту возможностей обострять, а Каштру ничего с этим не смог поделать. Да, всё могло закончиться хуже, но...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.09.2020 16:03
    0
    Олег Тимофеюк, 10.09.2020 15:38
    Каштру поезд обыграл.
    И Интер обыграл , у вас ,малахольных, видимо какой то свой альтернативный подсчёт результатов , отличающийся от Всемирного
    Ссылка
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