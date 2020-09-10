Иван ГЕЦКО: «В Суперкубке Луческу обыграл Каштру тактически»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (3:1) в поединке за Суперкубок Украины.
«Луческу обыграл тактически тренера «Шахтера». При чем он доверил место в основе ряду футболистов, которых многие не могли представить в составе. Это тоже немаловажно. Он занимается серьезной работой. Не зря о нем говорят, что человек в таком возрасте так скрупулезно относится к таким моментам. У него есть тактика, теория, стратегия. Он садится, объясняет каждому что и как, все раскладывает по полочкам. Это немаловажно», - сказал Гецко.
Источник — Sport.ua
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Ну и немного деду повезло с погодой, но главное, что он сделал - лишил Шахту возможностей обострять, а Каштру ничего с этим не смог поделать. Да, всё могло закончиться хуже, но...
Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
Ну и немного деду повезло с погодой, но главное, что он сделал - лишил Шахту возможностей обострять, а Каштру ничего с этим не смог поделать. Да, всё могло закончиться хуже, но...
Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
Динама же стояла в дождь в 11 человек в защитке. Уровень тактической мысли цыгана примерно как у Васи Сачко. Он бы поступил так же
Ну и немного деду повезло с погодой, но главное, что он сделал - лишил Шахту возможностей обострять, а Каштру ничего с этим не смог поделать. Да, всё могло закончиться хуже, но...
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