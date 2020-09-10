Иван ГЕЦКО: «В Суперкубке Луческу обыграл Каштру тактически»

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (3:1) в поединке за Суперкубок Украины.

«Луческу обыграл тактически тренера «Шахтера». При чем он доверил место в основе ряду футболистов, которых многие не могли представить в составе. Это тоже немаловажно. Он занимается серьезной работой. Не зря о нем говорят, что человек в таком возрасте так скрупулезно относится к таким моментам. У него есть тактика, теория, стратегия. Он садится, объясняет каждому что и как, все раскладывает по полочкам. Это немаловажно», - сказал Гецко.