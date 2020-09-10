Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Благодарен Шахтеру, что отнеслись с пониманием»

Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча второго тура УПЛ против «Шахтера» из-за вспышки коронавируса в его команде:
«Я читал выступление Сергея Анатольевича Палкина, там написана правда. Мы действительно с ним созванивались и обсуждали эту ситуацию, советовались, как поступить, чтобы не пострадал и сам «Шахтер», ведь им представлять нашу страну в еврокубках. Поэтому мы искали оптимальный вариант.
Сошлись на том, что перенесем игру на 23-е, за что я благодарен «Шахтеру», что отнеслись с пониманием. Это пример того, как большие и богатые клубы должны себя вести, когда есть проблемы у не таких богатых клубов. Мы благодарны.
Мы одна большая семья, Сергей Анатольевич все правильно сказал. А в семье принято советоваться и принимать общие семейные футбольные решения».
Ранее Козловский призвал не переносить матчи УПЛ.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.