ВИДЕО. Лучшие штрафные удары Роналду в Лиге чемпионов

Официальный твиттер-аккаунт УЕФА предлагает вспомнить лучшие штрафные удары Криштиану Роналду в истории турнира.
Напомним, в недавнем матче Лиги наций 35-летний португалец реализовал штрафной в матче со Швецией. Это был его сотый гол в составе национальной команды.
Реализация таланта: 101%. Кому за сборную забивал Роналду
Лучшие штрафные Криштинану Роналду в #ЛигаЧемпионов в одном видео! 🎯🔥#ThrowbackThursday pic.twitter.com/viDns9tc8N— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 10, 2020
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Источник — УЕФА
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