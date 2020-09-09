Реализация таланта: 101%. Кому за сборную забивал Роналду

Если вы читаете этот материал, то не можете не знать, как провел вчерашний вечер Криштиану Роналду. Матч Лиги Наций между Швецией и Португалией превратился в очередной бенефис пятикратного обладателя Золотого Мяча, который забил оба гола в матче. Заодно Криштиану стал первым европейским футболистом, забившим трехзначное количество голов за свою сборную – и это отличный повод вспомнить главные из них.

Первый. Почти у всех игроков стартовый гол состоялся в каком-нибудь товарняке с проходным соперником – и с трудом вспоминается всеми, кроме них самих. Роналду выделяется и на этом фоне: его первый результативный удар за сборную состоялся в матче-открытии домашнего Евро!

Конечно, особой радости Криштиану он не принес: Греция Отто Рехагеля начала удивлять с первых же игр, одержав победу над хозяином и одним из главных фаворитов турнира. Криштиану провел классический гол престижа: эллины вели к компенсированному времени 2:0, и португалец уже на последних секундах матча замкнул подачу Фигу с углового.

Полуфинальный. Вторым мячом в карьере Криштиану стал исключительно важный: в полуфинале Евро португалец помог в очередной раз перечеркнуть надежды на титул наивной Голландии. Еще один угловой позволил Роналду открыть счет в матче, закончившемся со счетом 2:1. Последний матч турнира по составу участников совпадал с первым: в борьбе за трофей вышли на греков, которые в итоге сотворили одну из главных сенсаций в истории футбола.

Унижающий Россию. После такого яркого Евро Криштиану продолжил феерить в отборе на ЧМ. Конечно же, отборочная группа у португальцев была очень простой, но один матч мы не можем не отметить. Когда на родной для Криштиану «Жозе Алваладе» приехала сборная России, результатом стали почти хоккейные 7:1. В одной точке сошлось все: и очень слабый тренер Георгий Ярцев, который покинул бровку и заодно команду даже до финального свистка, и неосновной вратарь Вячеслав Малафеев – и, конечно же, отличный день «европейских бразильцев». И по сей день это поражение остается крупнейшим в истории независимой России, Роналду забил второй и четвертый мячи.

Интересно, что не только для наших северных соседей крупнейшее поражение за всю историю состоялось при прямом участии Криштиану. На ЧМ-2010 «европейские бразильцы» камня на камне не оставили от сборной КНДР, и шестой гол из семи провел именно Роналду. В процессе борьбы с Ри Мен Гуком голденбой обработал мяч… спиной!

Харьковские. На Евро-2012 сборная Португалии попала в группу смерти: достаточно сказать, что среди соперников были бронзовый и серебряный призеры последнего ЧМ. В борьбе за выход из группы Роналду и компания на фоне Германии и Голландии рассматривались как аутсайдеры, но великолепный дубль Криштиану позволил команде Кейруша выйти в плей-офф. Голденбой сначала откликнулся на великолепный разрезающий пас Жоау Перейры, а потом идеально сработал по ходу контратаки.

Чех и другие чехи. В плей-офф поначалу было даже немного проще: сборная Чехии не таила никаких других загадок, кроме своего великолепного вратаря. Петр Чех, только что чуть ли не в одиночку приведший «Челси» к победе в ЛЧ, плохо начал турнир, но в четвертьфинале стоял стеной. Фирменный удар Криштиану головой заставил капитулировать и его, в полуфинале Испания одолела соседей только в серии пенальти.

Перестрелка с Ибрагимовичем. Отбор на ЧМ-2014 столкнул лбами чуть ли не самых харизматичных нападающих поколения. И Швеция, и Португалия слабо провели отбор как таковой, а в плей-офф попали друг на друга. Мундиаль должен был обойтись либо без Златана, либо без Криштиану – ставки были высоки как никогда.

Гениальная перестрелка сначала в Лиссабоне, а потом в Сольне закончилась победой Роналду. 4:2 было суммарным счетом противостояния не сборных Португалии и Швеции, а именно Криштиану и Ибрагимовича. Ни до, ни после эти команды не играли так сильно на своих звезд, ни до, ни после они от них так сильно не зависели. Это, в принципе, объясняет, почему обе команды оказались в плей-офф и не смогли выиграть свои группы – но, так или иначе, тот плей-офф превратился по сути в индивидуальный спорт.

Златана хватило на дубль в Швеции, но Криштиану оказался сильнее. Победный гол дома и хет-трик на «Френдс-Арене» - аргумент, который оказался неперибиваемым для амбиций команды в пути на ЧМ. Кстати, уже через несколько недель Роналду стал двукратным обладателем Золотого Мяча, прервав четырехлетнюю гегемонию Лионеля Месси. И было за что: предыдущим нешведским футболистом, который показывал себя на шведских полях настолько ярко, был, пожалуй, Пеле по ходу ЧМ-1958.

Рекордный. Уже в следующем матче, в товарняке против Камеруна, Роналду стал лучшим бомбардиром сборной в истории. У португальцев и до Криштиану был очень достойный показатель лучшего: Педру Паулета настрелял целых 47 голов – и, как бы смешно это сейчас ни звучало, долгое время всерьез обсуждалось, сможет ли Роналду вообще стать лучшим бомбардиром сборной. Время показало, что он сможет обойти второго бомбардира более чем в два раза…

Почти чемпионский. Евро-2016 начался и для Роналду, и для его команды очень тяжело: что ведущий бомбардир коллекционировал промахи, что сборная не могла выиграть ни одной игры до самого плей-офф. Плей-офф, собственно, и не было бы без гола Криштиану венграм – но когда дело дошло до игр на вылет, преобразилась в первую очередь команда.

Тут, правда, надо вспоминать, что турнир на французских полях во многом вышел аномальным: достаточно сказать, что до полуфинала дошел Уэльс. Заточенная под Бэйла команда убрала с пути даже звездных бельгийцев, но против прыжков Роналду из другого вида спорта оказалась бессильна и она. Удар Криштиану головой оказался победным, а в финале «европейские бразильцы» уже сами выступили в роли Греции на Евро-2004, обыграв хозяев в финале. Исполнил мечту, выиграл титул Роналду, когда провел не самый лучший турнир – но при этом в момент, хорошо заиграли его партнеры.

Один против всех. У Криштиану долго не складывалось с чемпионатами мира. Голы Ирану и Северной Корее – слишком мало для такого гиганта игры, а больших достижений у человека, который плавно становился многократным обладателем Золотого Мяча, не было. Команда именно на ЧМ попадала под смену поколений, переживала жесткий игровой кризис – и только в статусе действующего чемпиона Европы выступила так, что за нее не было стыдно.

Впрочем, и в первом матче ЧМ-2018 «европейские бразильцы» выглядели мальчиком для битья – равно как их соперник, сборная Испании, выглядела одним из главных фаворитов турнира. Неуправляемая, лишенная тренера «фурия роха» развалилась позже, а против Португалии у нее было все более чем в порядке и с контролем мяча, и с последним пасом, и с реализацией.

Просто нашелся человек, который в одно лицо смог противопоставить себя целой команде испанских звезд: хет-трик Роналду позволил португальцам добиться ничьей. Именно после его результативных ударов со штрафного, пенальти и с игры испанцы пошли по наклонной: Йерро не смог перезагрузить команду, она ужасно сыграла против Ирана, России и с позором покинула турнир. Португалия же вышла в плей-офф, где, правда, сразу же вылетела от Уругвая.

Трофей к трофею. Между первым и вторым титулом Роналду в сборной прошло три года: сборная Португалии вошла в историю как первая команда, выигравшая Лигу Наций. В полуфинале турнира Криштиану деклассировал Швейцарию, отметившись очередным хет-триком.

Украинский. Все вы помните, а многие даже вживую видели гол Роналду в ворота нашей сборной. Конечно, тот матч Криштиану вряд ли может занести себе в актив: он был изолирован от партнеров по атаке и, кроме удара с «точки», ничем особенным не отметился. Кстати, поражение Португалии при условии гола Криштиану – вещь исключительно редкая: кроме Украины и Греции, этого в официальных матчах добивалась лишь сборная Дании в отборе на Евро-2012.

Из Швеции с любовью. Очередной футбольный подвиг в карьере Роналду состоялся как нельзя кстати. В момент, когда Криштиану из-за проблем с формой пропустил матч со Швейцарией, сборная без него просто разобрала на запчасти очень крепких хорватов. В воздухе повис вопрос: а нужен ли, собственно, еще португальцам их самый звездный игрок? Не пора ли привыкать жить без него?

Практика показала, что нужен, и очень-очень сильно. Практика показала, что даже штрафные у Роналду забирать, при всем обилии мастеров у Португалии, рано: выезд к очень негостеприимным шведам закончился очередной победой. Выдающиеся удары со штрафного и с игры позволили Криштиану зафиксировать первую сотню голов за сборную – и начать вторую.

Самое бессмысленное, что можно делать в контексте всех этих голов и рекордов Криштиану – примерять его на рекорд Али Даеи, сравнивать с человеком, который никому сильнее Украины не забивал. Масштаб личности Роналду уже давно выше, чем какие-то рекорды, это он украшает новые и новые достижения своей фамилией, а не наоборот. Гораздо полезнее задуматься: о чем нам говорит его карьера в целом?

16 лет назад, когда Роналду замкнул навес Фигу и прошил Никополидиса, он уже был большим и всеми ценимым игроком. С тех пор многие из его партнеров и соперников успели закончить даже тренерскую карьеру, не говоря об игроцкой, а Криштиану по-прежнему сражается за статус лучшего здесь и сейчас. Он смог реализовать себя на сто, даже на сто один процент – и наше большое счастье, что мы смогли застать на поле этого феномена.