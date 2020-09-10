И такое бывает, или Когда звезды возвращаются в УПЛ

Sport.ua - о прибытии в отечественную лигу кумиров недавнего прошлого…

  • 10.09.2020 12:28
  • 2442 просмотра
  • 8 комментариев
И такое бывает, или Когда звезды возвращаются в УПЛ
© ФК Колос. Евгений Селезнев

Нет ни малейших сомнений, что после 2014 года уровень украинского футбола стремительно пошел на спад. Массовое исчезновение клубов, отъезд игроков даже средней руки в зарубежные чемпионаты, изменение формата УПЛ и сокращение команд-участниц – все это, а также многое другое, однозначно не поспособствовало увеличению зрелищности матчей в нашем футболе, не говоря уже о повышении конкуренции в борьбе за высшие награды.

Впрочем, украинскому футболу удалось стабилизироваться и он все еще остается достаточно конкурентоспособным на европейской арене. Выход «Шахтера» в полуфинал Лиги Европы-2019/20 – отличное тому подтверждение. Да и УПЛ, кажется, понемногу начинает отталкиваться от дна. В частности, начавшийся сезон уже пройдет при 14 командах-участницах и по стандартной схеме в два круга, без делений на верхнюю и нижнюю группы.

Кроме того, в УПЛ понемногу возвращаются звезды прошлых лет. Да, кто-то скажет, что они уже немолоды и, возможно, неспособны поддерживать прежний высокий уровень, но одни только фамилии этих людей привлекают серьезный интерес в обществе к тем событиям, которые вокруг них происходят… Да и «попылить» они наверняка еще способны, чтобы доказать всем, и самим себе, что их преждевременно списывать со счетов.

Так кто же успел вернуться в УПЛ, и что эти люди делали в период отсутствия в украинском футболе? «Будем разбираться» - (с).

Артем КРАВЕЦ, «Динамо»


ФК Динамо

Когда уехал? В УПЛ-2014/15 Кравец забил 15 голов в 24 матчах, став лучшим бомбардиром «Динамо» в чемпионате. Однако уже через год Артем начал проигрывать конкуренцию Жуниору Мораесу, вследствие чего приступил к активным поискам нового места продолжения карьеры. Так в жизни Кравца возникли варианты с арендой в «Штутгарт» и «Гранаду», однако ни немецкий, ни испанский клубы контракт украинца у «Динамо» все-таки не выкупили. Сезон-2017/18 Артем начинал в стане киевлян, однако к зимней паузе пришел с весьма скромными показателями в УПЛ – 9 матчей (лишь 2 – в стартовом составе) и 3 гола. Наступило время для полноценного отъезда из Киева…

Где был? В январе 2018 года стало известно о переходе Артема Кравца в «Кайсериспор». Турецкому клубу форвард достался на правах свободного агента, так как руководство «Динамо» пошло навстречу пожеланиям футболиста и отпустило того безвозмездно за полгода до фактического истечения срока контракта с «бело-синими». В итоге в стане «Кайсериспора» Кравец провел два с половиной сезона, а затем принял решение вернуться в Украину.

Чего добился? Понятное дело, что никаких громких трофеев с «Кайсериспором» Кравец не добыл. Этот клуб никогда не принадлежал к когорте топовых в турецком футболе, а потому его удел – барахтанье в середине турнирной таблицы, да решение задач по сохранению прописки в элите. В первом сезоне, когда Кравец отыграл лишь его вторую половину, «Кайсериспор» финишировал 9-м, затем – 10-м, а по итогам сезона-2019/20 и вовсе скатился на 17-ю позицию, которая должна была означать понижение в классе. Но из-за коронавируса турки решили расширить Суперлигу до 21 команды, сохранив в элите всех ее участников сезона-2019/20.

Почему вернулся? Несмотря на действующий с «Кайсериспором» контракт до лета 2021 года, еще 18 августа стало известно об уходе Кравца из клуба. Стороны согласовали расторжение соглашения без каких-либо претензий друг к другу. Спустя всего несколько дней стало известно о возвращении Кравца в Украину, где он подписал контракт с «Динамо». Очевидно, в стане «бело-синих» Артем рассчитывает проявить себя, воспользовавшись непростой ситуацией в команде с форвардами. Беседин все еще не может играть из-за дисквалификации, Русин в Киеве банально не впечатляет, равно как и Соль, но испанца будут ставить хотя бы периодически из-за серьезных инвестиций в его покупку. Остаются, по сути, лишь Супряга и Кравец. Владислав шикарно провел минувший сезон в «Днепре-1», но не факт, что сумеет быть столь же эффективен в столице, да и интерес к нему со стороны «Болоньи» вполне может выродиться во что-то конкретное. Новых форвардов Луческу пока покупать не торопится, а потому Кравец, видимо, получит свой очередной шанс закрепиться в основе «Динамо». Ему только 31 год, так что пару сезонов на хорошем уровне он отыграть вполне способен.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ, «Колос»


Футбол 24

Когда уехал? Лучшие годы Селезнева в украинском футболе связаны с «Шахтером» и «Днепром». С родной командой Евгений выиграл массу престижных трофеев, в том числе и Кубок УЕФА-2008/09, а вот в стане «днепрян» забивал куда больше, став одним из культовых форвардов УПЛ времен «золотого» ее периода. Но с приходом Паулу Фонсеки на тренерский мостик «Шахтера» Селезнев осознал, что португальский коуч не видит его в своей команде. В итоге в январе 2017 года форварду пришлось в очередной раз покинуть стан «горняков»…

Где был? Поначалу Селезнев перебрался в Турцию. Его первой «остановкой» в этой стране стал «Карабюкспор», где выступали и другие украинцы – Александр Рыбка и Андрей Близниченко. Сумев проявить себя с хорошей стороны, спустя год Селезнев перешел в «Акхисар Беледиеспор», где также провел почти 12 месяцев, а затем подался в испанскую «Малагу». Тот период был тяжелым для «анчоусов», которые вели непростую борьбу в Сегунде, а Селезнев, увы, не смог помочь своим опытом и умениями, хотя ему не очень-то и доверяли тренеры «Малаги». Украинец принял участие в 12 матчах, не сумев забить ни одного мяча, хотя суммарно на поле он провел лишь 347 минут… Уже в начале сентября минувшего года Селезнев решился на возвращение в Турцию, где его в свои ряды принял перволиговый «Бурсаспор». «Зеленые крокодилы» не сумели пробиться в элиту, затормозив в плей-офф, но Селезнев проявил себя добротно – на его счету 10 забитых мячей и 2 ассиста в 28 матчах.

Чего добился? Не считая имиджевых достижений яркого Селезнева в Турции, его главными трофеями являются Кубок Турции-2017/18 и Суперкубок Турции-2018, добытые в рядах «Акхисар Беледиеспора». Причем если в финале Кубка против «Фенербахче» (3:2) украинец не смог сыграть из-за перебора желтых карточек, то вот в матче за Суперкубок стал главным героем своей команды, забив «Галатасараю» (1:1) сперва с игры, а затем – и решающий пенальти в послематчевой серии (5:4).

Почему вернулся? После завершения контракта с «Бурсаспором», Селезнев стал свободным агентом, но был таковым недолго. На 35-летнего форварда с предложением вышло руководство «Колоса», и сторонам хватило буквально нескольких минут,  чтобы договориться. Как сказал сам Селезнев, перебраться в коллектив из Ковалевки он решил с мотивацией помочь «Колосу» пробиться в группу Лиги Европы, но и личный фактор выпускать из виду не стоит – Евгению совсем немного не хватает до рекорда УПЛ по забитым мячам.

Александр ГЛАДКИЙ, «Заря»

Когда уехал? Гладкий, который в Украине поиграл за «Металлист», «Шахтер», «Днепр» и «Динамо», покинул родину летом 2018 года. Его последним коллективом в УПЛ был «Черноморец», который в стыковых матчах уступил право играть в элите «Полтаве», но впоследствии все же остался в высшем дивизионе из-за фактического расформирования полтавского клуба. Впрочем, это не уберегло «моряков», которые все же оказались в Первой лиге, но уже по итогам сезона-2018/19, правда, докатились до жизни такой одесситы уже без Гладкого в составе…

Где был? В конце августа 2018-го Гладкий принял приглашение турецкого «Ризеспора», но провел в этом клубе всего полгода. Сыграв лишь 110 минут в 8 матчах Суперлиги, Александр в январе 2019 года отбыл в перволиговый «Адана Демирспор». Впрочем, в этом коллективе украинец не был ключевым игроком, да и сама команда оказалась тем еще неудачником, не сумев добыть вожделенную путевку в Суперлигу, несмотря на двукратное участие в соответствующем плей-офф.

Чего добился? Как уже понятно из вышеизложенного, главным достижением Гладкого в Турции могла бы оказаться путевка в Суперлигу, но и ее «Адана Демирспор» завоевать не смогла. Всего же за эту команду Александр провел 25 матчей, отличившись 8 забитыми мячами и 1 результативной передачей…

Почему вернулся? Пребывание в Турции не было для Гладкого удачным опытом, а потому вполне логично, что в свои 33 года Александр пожелал перемен и вернулся на родину. Приютила нападающего «Заря», в которой ранее неоднократно доказывали, что умеют работать с теми, кого многие называют уже не иначе, как «сбитыми летчиками». Ждем подъема на высоту, а также хорошей результативности теперь и от Александра?

ДУГЛАС, «Днепр-1»


ФК Днепр

Когда уехал? Наверняка этот рослый и мощный бразильский центрбек успел врезаться в память многим болельщикам УПЛ по своим выступлениям за «Днепр». С «днепрянами» Дуглас добрался до финала Лиги Европы-2014/15, сыграв в решающем матче против «Севильи» (2:3), а также в других 16 поединках команды Маркевича в том турнире. Покинуть Украину бразильца вынудил фактический развал «Днепра», последовавший из-за нежелания собственника клуба гасить накопившиеся долги…

Где был? В июле 2016 года Дуглас перешел на правах свободного агента в «Сан-Паулу». Регулярно попадая в заявку на матчи Бразилейрао, центрбек сыграл в этом турнире лишь 1 матч за календарный год, а потому неудивительно, что в сентябре 2017-го Дуглас на правах аренды ушел в «Шапекоэнсе». Спустя еще год защитник подписал с этим клубом полноправный контракт, оставаясь важным игроком основы «зеленейших» до начала 2020-го.

Чего добился? В период между «Днепром» и «Днепром-1» в Бразилии Дуглас трофеев не выигрывал, причем по итогам Бразилейрао-2019 его «Шапекоэнсе» вылетел из элитного дивизиона.

Почему вернулся? Более восьми месяцев Дуглас пребывал без клуба, хотя в его 30-летнем возрасте для игрока хорошего уровня подобное явление весьма редко. Поэтому когда возник вариант с возвращением в Украину, бразилец был настроен позитивно. В итоге переговоры все же привели к заключению однолетнего контракта, а главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко остался очень доволен подписанием такого звездного для его коллектива новичка.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 10.09.2020 13:38
    0
    Теперь у семьи будут проблемы!! Помрут они с голоду.. тут явно плата маленькая.. как он будет кормить)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 10.09.2020 13:37
    -1
    Селя ещё и в сборную вызавится ,таких тараных форвардов нет у нас Яремчук ну честно сказать не то,
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 10.09.2020 13:35
    +1
    Типо Шева не возвращался в Динамо
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.09.2020 13:34
    -1
    Так от які вони "звезды".
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 13:08
    0
    А че заезды не в кавычках?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 10.09.2020 13:03
    +1
    vasyan86, 10.09.2020 12:53
    Селезнёв, ушедший в Турцию вот прямиком из Шахтера, без никаких заработков в Кубани...
    Гладкий, не игравший ни за Харьков, ни за Карпаты...
    А кто-то же из этой статьи впервые узнает историю этих кумиров миллионов...
    ты не поверишь, но Селезнев в Турцию уехал прямиком из Шахтера. Так что перед тем, как говорить об истории, освежи ее в памяти для себя
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 10.09.2020 13:02
    +1
    А де зірки?
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 10.09.2020 12:53
    0
    Селезнёв, ушедший в Турцию вот прямиком из Шахтера, без никаких заработков в Кубани...
    Гладкий, не игравший ни за Харьков, ни за Карпаты...
    А кто-то же из этой статьи впервые узнает историю этих кумиров миллионов...
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 10.09.2020 13:35
    +1
    Типо Шева не возвращался в Динамо
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 10.09.2020 13:03
    +1
    vasyan86, 10.09.2020 12:53
    Селезнёв, ушедший в Турцию вот прямиком из Шахтера, без никаких заработков в Кубани...
    Гладкий, не игравший ни за Харьков, ни за Карпаты...
    А кто-то же из этой статьи впервые узнает историю этих кумиров миллионов...
    ты не поверишь, но Селезнев в Турцию уехал прямиком из Шахтера. Так что перед тем, как говорить об истории, освежи ее в памяти для себя
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 10.09.2020 13:02
    +1
    А де зірки?
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 10.09.2020 13:38
    0
    Теперь у семьи будут проблемы!! Помрут они с голоду.. тут явно плата маленькая.. как он будет кормить)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.09.2020 13:08
    0
    А че заезды не в кавычках?
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 10.09.2020 12:53
    0
    Селезнёв, ушедший в Турцию вот прямиком из Шахтера, без никаких заработков в Кубани...
    Гладкий, не игравший ни за Харьков, ни за Карпаты...
    А кто-то же из этой статьи впервые узнает историю этих кумиров миллионов...
    Ссылка
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