Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень доволен тем, что Днепр-1 подписал Дугласа»

Но играть сразу новичок не сможет

  • 07.09.2020 22:48
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень доволен тем, что Днепр-1 подписал Дугласа»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рад тому, что клубу удалось усилить оборону защитником Дугласом, который ранее уже играл в Украине.

«Очень доволен, так как нам нужно было усилить линию обороны. Когда приходит игрок такого уровня, то довольны и тренер, и клуб. Дуглас находился в поисках команды, последний матч сыграл в декабре, но тренировался и находится в хорошей форме».

«Но не в игровом тонусе. Думаю, недели 2 ему нужно потренироваться в группе, чтобы выйти на 70% готовность», - сказал Михайленко.

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
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    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://u.yool.so/xxclab
    Ссылка
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