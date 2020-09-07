Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Очень доволен тем, что Днепр-1 подписал Дугласа»

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рад тому, что клубу удалось усилить оборону защитником Дугласом, который ранее уже играл в Украине.
«Очень доволен, так как нам нужно было усилить линию обороны. Когда приходит игрок такого уровня, то довольны и тренер, и клуб. Дуглас находился в поисках команды, последний матч сыграл в декабре, но тренировался и находится в хорошей форме».
«Но не в игровом тонусе. Думаю, недели 2 ему нужно потренироваться в группе, чтобы выйти на 70% готовность», - сказал Михайленко.
Источник — СК Днепр-1
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