Выиграли по пенальти, но вылетели. Два клуба получили техпоражения в Кубке

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение засчитать двум клубам технические поражения в матчах Кубка Украины.
«Подолье» получило техническое поражение в матче первого раунда Кубка Украины с «Прикарпатьем» (1:1, пен – 8:7). Дело в том, что в составе команды из Хмельницкого на поле вышел защитник Ян Морговский, который получил красную карточку в матче Кубка Украины 2019/20 с «Волынью» и не отбыл свою дисквалификацию.
Также КДК УАФ засчитал «Чернигову» техническое поражение за неявку на матч с винницкой «Нивой». У команды сломался автобус, и она не сумела вовремя попасть в Винницу на матч.
В следующий раунд Кубка Украины автоматически вышли «Прикарпатье» Ивано-Франковск и «Нива» Винница. Жеребьевка следующего этапа пройдет 10 сентября.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.