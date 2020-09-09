Выиграли по пенальти, но вылетели. Два клуба получили техпоражения в Кубке

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение засчитать двум клубам технические поражения в матчах Кубка Украины.

«Подолье» получило техническое поражение в матче первого раунда Кубка Украины с «Прикарпатьем» (1:1, пен – 8:7). Дело в том, что в составе команды из Хмельницкого на поле вышел защитник Ян Морговский, который получил красную карточку в матче Кубка Украины 2019/20 с «Волынью» и не отбыл свою дисквалификацию.

Также КДК УАФ засчитал «Чернигову» техническое поражение за неявку на матч с винницкой «Нивой». У команды сломался автобус, и она не сумела вовремя попасть в Винницу на матч.

В следующий раунд Кубка Украины автоматически вышли «Прикарпатье» Ивано-Франковск и «Нива» Винница. Жеребьевка следующего этапа пройдет 10 сентября.