Фернанду САНТУШ: «Роналду будет забивать все больше и больше»

Наставник сборной Португалии – о лидере своей команды

  • 09.09.2020 16:05
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Фернанду САНТУШ: «Роналду будет забивать все больше и больше»
© twitter.com/selecaoportugal

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш оценил роль Криштиану Роналду в победе 2:0 над Швецией в Лиге наций:

«Криштиану сделал результат? Да это же яснее ясного. Все так и есть.

Что еще сказать? Команда, в которой есть лучший игрок в мире, не может быть лучшей без лучшего игрока в мире.

Он будет ставить рекорды, бить рекорды, и когда все будут думать, что он скоро закончит, он будет забивать все больше и больше. Он этим питается».

Напомним, в матче со Швецией Роналду оформил дубль и перевалил за отметку в 100 голов за сборную Португалии.

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Источник — A Bola

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