Фернанду САНТУШ: «Роналду будет забивать все больше и больше»

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш оценил роль Криштиану Роналду в победе 2:0 над Швецией в Лиге наций:
«Криштиану сделал результат? Да это же яснее ясного. Все так и есть.
Что еще сказать? Команда, в которой есть лучший игрок в мире, не может быть лучшей без лучшего игрока в мире.
Он будет ставить рекорды, бить рекорды, и когда все будут думать, что он скоро закончит, он будет забивать все больше и больше. Он этим питается».
Напомним, в матче со Швецией Роналду оформил дубль и перевалил за отметку в 100 голов за сборную Португалии.
Источник — A Bola
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