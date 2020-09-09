Фернанду САНТУШ: «Роналду будет забивать все больше и больше»

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш оценил роль Криштиану Роналду в победе 2:0 над Швецией в Лиге наций:

«Криштиану сделал результат? Да это же яснее ясного. Все так и есть.

Что еще сказать? Команда, в которой есть лучший игрок в мире, не может быть лучшей без лучшего игрока в мире.

Он будет ставить рекорды, бить рекорды, и когда все будут думать, что он скоро закончит, он будет забивать все больше и больше. Он этим питается».

Напомним, в матче со Швецией Роналду оформил дубль и перевалил за отметку в 100 голов за сборную Португалии.