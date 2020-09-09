Сергей ПАЛКИН: «Наша молодежь заявит о себе в ближайшее время»

Генеральный директор «Шахтера» считает игроков команды U-21 очень перспективными

  • 09.09.2020 13:21
  • 724 просмотра
  • 11 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Наша молодежь заявит о себе в ближайшее время»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о переносе матча с «Рухом» и привлечении игроков Академии в первую команду.

– У меня был разговор с президентом «Руха». Он сказал, что у них пять человек с положительным результатом теста на COVID-19 и есть вероятность того, что еще трое заразились. Я сказал, что все возможное мы сделаем. Для нашего, украинского чемпионата это не очень хороший знак. Надеюсь, в будущем таких моментов будет как можно меньше. Естественно, мы не будем претендовать на техническое поражение для «Руха», потому что это общая беда, не только нашей страны, а всего мира. Мы должны в такой ситуации действовать как семья, помочь клубу преодолеть эти проблемы и сыграть позже. Предварительно матч перенесен на 23 сентября. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Естественно, с точки зрения подготовки команды и тренировочного процесса, это не очень хорошо. Это немного перебивает всю нашу тенденцию подготовки к игре, сейчас нужно перестраиваться и проводить какой-то товарищеский матч, чтобы команда была в форме. Повторюсь, мы всячески поддерживаем «Рух»: они должны справиться с этой бедой, чтобы все ребята выздоровели.

– Рваный формат чемпионата, скорее всего, станет данностью нынешнего сезона?
– Наверное, мы все уже давно привыкли жить с этой ситуацией и как-то к ней адаптировались. Думаю, такие моменты время от времени будут возникать. Главное, чтобы мы были готовы, и чтобы таких ситуаций было как можно меньше. А чтобы их было меньше, естественно, нужно соблюдать все медицинские протоколы.

– Сразу пять игроков Академии дебютировали за «Шахтер» в товарищеском матче. Ваши характеристика и надежды? Какие перспективы у ребят, на ваш взгляд?
– Несколько недель назад у нас был совет директоров, посвященный развитию Академии. Главная стратегическая цель – чтобы 30% игрового времени во всех официальных матчах первой команды принадлежали воспитанникам Академии. Сегодня мы на пороге 18–19%, и нам есть куда расти. Это ложится в нашу стратегию. То, что делает тренерский штаб, соответствует нашей философии. Уверен, мы станем вовлекать как можно больше игроков Академии в первую команду как в товарищеских, так и в официальных матчах. Хорошо себя проявили Судаков, Мампасси, Турбаевский… Мы не должны забывать, что некоторых ребят не пригласили, потому что на этих позициях у Луиша Каштру были футболисты, а пригласили на позиции тех, кто был вызван в национальные сборные. Также мы не должны забывать о Вьюннике, Очеретько и других ребятах, которые остались в дубле. Они тоже перспективны. Хочу сказать, что у нас в U21 очень перспективная молодежь, и я надеюсь, в ближайшее время она о себе заявит.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 09.09.2020 14:05
    +1
    Молодых бразильцев засунут в проявитель дабы несколько отбелить ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.09.2020 14:03
    -2
    Trasher311987, 09.09.2020 14:00
    Лучше бы кащука ещё вернули с арендуполя
    коноплю из десны... разберемся без sofa-эксперт... тем более заангажированых
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 09.09.2020 14:03
    +2
    Где-то в Бразилии весело загоготали кудрявые латиносы...
    Вы хотя-бы сделайте так что-бы в заявке украинских игроков было больше чем бразильских, а не наоборот...
    Зачем латинскому клубу украинские игроки?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 14:00
    +1
    AK_228, 09.09.2020 13:59
    ждем... Судаков и Мампасси очень перспективные
    Лучше бы кащука ещё вернули с арендуполя
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.09.2020 13:59
    -2
    ждем... Судаков и Мампасси очень перспективные
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 13:57
    +1
    сколько бы говнища полилось в сторону Шахтёра не будь у них академии, вот и ответ зачем она нужна.
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 09.09.2020 13:57
    +2
    В Маріуполі)))
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 13:56
    +2
    шахте это академия нужна только как пиар площадка, это же очевидно.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.09.2020 13:50
    +2
    "Основная цель Шахтёра - распродать всех легионеров и сделать состав команды на 90-100% из украинских футболистов! " - из директив ХХll съезда КПСС.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 13:41
    -3
    Аминь.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 13:31
    +4
    Подождите подождите Сережа вы ше копипастите.????
    Где же я это слышал, наш приоритет это Академия, свои воспитанники, точно Динамо.
    Та нууу а как же бразильцы?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 13:31
    +4
    Подождите подождите Сережа вы ше копипастите.????
    Где же я это слышал, наш приоритет это Академия, свои воспитанники, точно Динамо.
    Та нууу а как же бразильцы?
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 09.09.2020 14:03
    +2
    Где-то в Бразилии весело загоготали кудрявые латиносы...
    Вы хотя-бы сделайте так что-бы в заявке украинских игроков было больше чем бразильских, а не наоборот...
    Зачем латинскому клубу украинские игроки?
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 09.09.2020 13:57
    +2
    В Маріуполі)))
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 13:56
    +2
    шахте это академия нужна только как пиар площадка, это же очевидно.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.09.2020 13:50
    +2
    "Основная цель Шахтёра - распродать всех легионеров и сделать состав команды на 90-100% из украинских футболистов! " - из директив ХХll съезда КПСС.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 09.09.2020 14:05
    +1
    Молодых бразильцев засунут в проявитель дабы несколько отбелить ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 14:00
    +1
    AK_228, 09.09.2020 13:59
    ждем... Судаков и Мампасси очень перспективные
    Лучше бы кащука ещё вернули с арендуполя
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 13:57
    +1
    сколько бы говнища полилось в сторону Шахтёра не будь у них академии, вот и ответ зачем она нужна.
    Ссылка
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