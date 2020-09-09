Сергей ПАЛКИН: «Наша молодежь заявит о себе в ближайшее время»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о переносе матча с «Рухом» и привлечении игроков Академии в первую команду.

– У меня был разговор с президентом «Руха». Он сказал, что у них пять человек с положительным результатом теста на COVID-19 и есть вероятность того, что еще трое заразились. Я сказал, что все возможное мы сделаем. Для нашего, украинского чемпионата это не очень хороший знак. Надеюсь, в будущем таких моментов будет как можно меньше. Естественно, мы не будем претендовать на техническое поражение для «Руха», потому что это общая беда, не только нашей страны, а всего мира. Мы должны в такой ситуации действовать как семья, помочь клубу преодолеть эти проблемы и сыграть позже. Предварительно матч перенесен на 23 сентября. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Естественно, с точки зрения подготовки команды и тренировочного процесса, это не очень хорошо. Это немного перебивает всю нашу тенденцию подготовки к игре, сейчас нужно перестраиваться и проводить какой-то товарищеский матч, чтобы команда была в форме. Повторюсь, мы всячески поддерживаем «Рух»: они должны справиться с этой бедой, чтобы все ребята выздоровели.

– Рваный формат чемпионата, скорее всего, станет данностью нынешнего сезона?

– Наверное, мы все уже давно привыкли жить с этой ситуацией и как-то к ней адаптировались. Думаю, такие моменты время от времени будут возникать. Главное, чтобы мы были готовы, и чтобы таких ситуаций было как можно меньше. А чтобы их было меньше, естественно, нужно соблюдать все медицинские протоколы.

– Сразу пять игроков Академии дебютировали за «Шахтер» в товарищеском матче. Ваши характеристика и надежды? Какие перспективы у ребят, на ваш взгляд?

– Несколько недель назад у нас был совет директоров, посвященный развитию Академии. Главная стратегическая цель – чтобы 30% игрового времени во всех официальных матчах первой команды принадлежали воспитанникам Академии. Сегодня мы на пороге 18–19%, и нам есть куда расти. Это ложится в нашу стратегию. То, что делает тренерский штаб, соответствует нашей философии. Уверен, мы станем вовлекать как можно больше игроков Академии в первую команду как в товарищеских, так и в официальных матчах. Хорошо себя проявили Судаков, Мампасси, Турбаевский… Мы не должны забывать, что некоторых ребят не пригласили, потому что на этих позициях у Луиша Каштру были футболисты, а пригласили на позиции тех, кто был вызван в национальные сборные. Также мы не должны забывать о Вьюннике, Очеретько и других ребятах, которые остались в дубле. Они тоже перспективны. Хочу сказать, что у нас в U21 очень перспективная молодежь, и я надеюсь, в ближайшее время она о себе заявит.