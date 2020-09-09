Андрей ШАХОВ: «Наша молодежка разобрала финнов на запчасти»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал уверенную победу молодежной сборной Украины против сверстников из Финляндии на выезде (2:0).
«Наша «молодежка» разобрала финнов на запчасти, доминируя с первой и до последней минуты. Ребята молодцы.
Однако столь уверенная победа напомнила вопрос, который я задавал после первого тура: как можно было проиграть Финляндии дома?», – написал Шахов.
Напомним, дома Украины уступила с аналогичным счетом. Добавим, что команда Руслана Ротаня уже потеряла даже теоретические шансы на выход в финальную часть Евро-2021 (U-21).
Источник — Facebook
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