Андрей ШАХОВ: «Наша молодежка разобрала финнов на запчасти»

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал уверенную победу молодежной сборной Украины против сверстников из Финляндии на выезде (2:0).



«Наша «молодежка» разобрала финнов на запчасти, доминируя с первой и до последней минуты. Ребята молодцы.



Однако столь уверенная победа напомнила вопрос, который я задавал после первого тура: как можно было проиграть Финляндии дома?», – написал Шахов.



Напомним, дома Украины уступила с аналогичным счетом. Добавим, что команда Руслана Ротаня уже потеряла даже теоретические шансы на выход в финальную часть Евро-2021 (U-21).