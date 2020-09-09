Украина почти потеряла шансы. Турнирные таблицы отбора Евро-2021 U-21

Подопечные Руслана Ротаня отпустили далеко вперед сборные Дании и Румынии

  • 09.09.2020 01:59
  • 210 просмотров
  • 0 комментариев
Украина почти потеряла шансы. Турнирные таблицы отбора Евро-2021 U-21
© УЕФА

В Европе завершился сентябрьский этап матчей квалификации Евро-2021 U-21.

Сборная Украины почти потеряла шансы на выход из группы.

Подопечные Руслана Ротаня отпустили далеко вперед сборные Дании и Румынии.

Евро-2021 U-21

Матчи 8 сентября

  • Фарерские острова – Северная Македония – 1:2
  • Бельгия – Германия – 4:1
  • Латвия – Эстония – 1:1
  • Лихтенштейн – Грузия – 0:2
  • Люксембург – Армения – 2:1
  • Литва – Шотландия – 0:1
  • Мальта – Румыния – 0:3
  • Молдова – Босния и Герцеговина – 1:1
  • Польша – Россия – 1:0
  • Северная Ирландия – Дания – 0:1
  • Финляндия – Украина – 0:2
  • Португалия – Беларусь – перенос
  • Швеция – Италия – 3:0
  • Израиль – Казахстан – 1:2
  • Албания – Андорра – 3:1
  • Нидерланды – Норвегия – 2:0
  • Сербия – Болгария – 1:2
  • Словакия – Швейцария – 1:2
  • Австрия – Англия – 1:2

Турнирные таблицы

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности