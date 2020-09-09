Украина почти потеряла шансы. Турнирные таблицы отбора Евро-2021 U-21

В Европе завершился сентябрьский этап матчей квалификации Евро-2021 U-21.
Сборная Украины почти потеряла шансы на выход из группы.
Подопечные Руслана Ротаня отпустили далеко вперед сборные Дании и Румынии.
Евро-2021 U-21
Матчи 8 сентября
- Фарерские острова – Северная Македония – 1:2
- Бельгия – Германия – 4:1
- Латвия – Эстония – 1:1
- Лихтенштейн – Грузия – 0:2
- Люксембург – Армения – 2:1
- Литва – Шотландия – 0:1
- Мальта – Румыния – 0:3
- Молдова – Босния и Герцеговина – 1:1
- Польша – Россия – 1:0
- Северная Ирландия – Дания – 0:1
- Финляндия – Украина – 0:2
- Португалия – Беларусь – перенос
- Швеция – Италия – 3:0
- Израиль – Казахстан – 1:2
- Албания – Андорра – 3:1
- Нидерланды – Норвегия – 2:0
- Сербия – Болгария – 1:2
- Словакия – Швейцария – 1:2
- Австрия – Англия – 1:2
Турнирные таблицы
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Источник — Sport.ua
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