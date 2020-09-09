Сергей КРИВЦОВ – о поражении Испании: «Была моя ошибка, потом снова…»

Защитник «Шахтера» – о неудачном матче в составе национальной команды

  • 09.09.2020 12:55
  • 1415 просмотров
  • 9 комментариев
Сергей КРИВЦОВ – о поражении Испании: «Была моя ошибка, потом снова…»
© УАФ. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов подвел итог матча сине-желтых в Лиге наций против испанцев.
 
— Сергей, сборная Украины не смогла в Мадриде противостоять Испании, уступив 0:4. Счет второго матча по делу?
— Тяжело было противостоять такой сильной команде. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу испанцев, нам стало трудно на поле. Плюс не получался выход из обороны в атаку. Мы не смогли показать свой уровень. Испания есть Испания. С контролем мяча у нас в игре с хозяевами не получилось, хотя мы готовились.
 
— Быстро пропущенный гол на 90-й секунде матча выбил Украину из колеи?
—  Да, конечно. Пропускать на второй минуте – сильный удар по команде. Была моя ошибка, потом снова… Тяжело было потом собраться. Это опыт, но горький опыт.
 
— В моменте с пенальти касание в штрафной игрока сборной Испании с вашей стороны было?
— Да, касание было. Но больше он сам цеплял мою ногу, чем я его. Но формально основания для пенальти у рефери было. Увы, после драки кулаками не машут. В раздевалке говорил тренерам и партнерам, что касание испанца с моей стороны было.
 
— Можно ли было как-то переломить ход игры после холодного душа в первом тайме, или уже было все предрешено?
— В принципе, у нас тактика была такая же, как на игру с Португалией. Но Испания нас тоже изучала, анализировала. У нас не получалось контратаковать, много сил отдали в обороне. Защитникам и нападающим не хватало свежести, – сказал Кривцов.

Напомним, Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 13:51
    +1
    mayakovskiy1, 09.09.2020 13:34
    Напомню эти игроки вывели сборную в Лигу А. Сильнее никого нет
    Та что там сильнее, Кривцов это стена, это алмаз, он затмевает северное сияние когда в прыжке борется за мяч.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.09.2020 13:43
    0
    И снова, и снова, и опять....
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 09.09.2020 13:34
    -1
    Trasher311987, 09.09.2020 12:58
    Пятов: "Мне стыдно, пускай играет Лунин"
    Кривцов: "Мне стыдно, пожалуйста попробуйте на мое место Пластуна"
    Коноплянка: "не вызывайте меня в сборную пожалуйста".
    Мораес:"я возвращаюсь в Бразилию.
    Юрааааа вставай на работу пора, хватит спать.
    Блин.
    Напомню эти игроки вывели сборную в Лигу А. Сильнее никого нет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 13:32
    -1
    Поручик Ржевский, 09.09.2020 13:17
    Если честно, все 4 гола произошли с участием Кривцова.
    1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
    2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
    3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
    4. Прямой пас на соперника.
    Все равно он лучший голос сборной,и сильнее всех защитников Украины.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 09.09.2020 13:21
    +2
    Поручик Ржевский, 09.09.2020 13:17
    Если честно, все 4 гола произошли с участием Кривцова.
    1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
    2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
    3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
    4. Прямой пас на соперника.
    Все верно.
    Только третий гол на совести Зинченка, после очередного его обреза сразу забили.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 09.09.2020 13:17
    0
    Если честно, все 4 гола произошли с участием Кривцова.
    1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
    2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
    3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
    4. Прямой пас на соперника.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.09.2020 13:09
    +2
    Не робіть трагедію з цієі поразки. Все буде нормально. З кого брати приклад як не щ сильніших команд?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.09.2020 13:03
    -4
    Trasher311987, 09.09.2020 12:58
    Пятов: "Мне стыдно, пускай играет Лунин"
    Кривцов: "Мне стыдно, пожалуйста попробуйте на мое место Пластуна"
    Коноплянка: "не вызывайте меня в сборную пожалуйста".
    Мораес:"я возвращаюсь в Бразилию.
    Юрааааа вставай на работу пора, хватит спать.
    Блин.
    Сборная: Переходим в группу С и играем с Гибралтаром.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 12:58
    -2
    Пятов: "Мне стыдно, пускай играет Лунин"
    Кривцов: "Мне стыдно, пожалуйста попробуйте на мое место Пластуна"
    Коноплянка: "не вызывайте меня в сборную пожалуйста".
    Мораес:"я возвращаюсь в Бразилию.
    Юрааааа вставай на работу пора, хватит спать.
    Блин.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 09.09.2020 13:21
    +2
    Поручик Ржевский, 09.09.2020 13:17
    Если честно, все 4 гола произошли с участием Кривцова.
    1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
    2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
    3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
    4. Прямой пас на соперника.
    Все верно.
    Только третий гол на совести Зинченка, после очередного его обреза сразу забили.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 09.09.2020 13:09
    +2
    Не робіть трагедію з цієі поразки. Все буде нормально. З кого брати приклад як не щ сильніших команд?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 13:51
    +1
    mayakovskiy1, 09.09.2020 13:34
    Напомню эти игроки вывели сборную в Лигу А. Сильнее никого нет
    Та что там сильнее, Кривцов это стена, это алмаз, он затмевает северное сияние когда в прыжке борется за мяч.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.09.2020 13:43
    0
    И снова, и снова, и опять....
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 09.09.2020 13:17
    0
    Если честно, все 4 гола произошли с участием Кривцова.
    1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
    2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
    3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
    4. Прямой пас на соперника.
    Ссылка
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