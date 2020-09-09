Сергей КРИВЦОВ – о поражении Испании: «Была моя ошибка, потом снова…»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов подвел итог матча сине-желтых в Лиге наций против испанцев.



— Сергей, сборная Украины не смогла в Мадриде противостоять Испании, уступив 0:4. Счет второго матча по делу?

— Тяжело было противостоять такой сильной команде. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу испанцев, нам стало трудно на поле. Плюс не получался выход из обороны в атаку. Мы не смогли показать свой уровень. Испания есть Испания. С контролем мяча у нас в игре с хозяевами не получилось, хотя мы готовились.



— Быстро пропущенный гол на 90-й секунде матча выбил Украину из колеи?

— Да, конечно. Пропускать на второй минуте – сильный удар по команде. Была моя ошибка, потом снова… Тяжело было потом собраться. Это опыт, но горький опыт.



— В моменте с пенальти касание в штрафной игрока сборной Испании с вашей стороны было?

— Да, касание было. Но больше он сам цеплял мою ногу, чем я его. Но формально основания для пенальти у рефери было. Увы, после драки кулаками не машут. В раздевалке говорил тренерам и партнерам, что касание испанца с моей стороны было.



— Можно ли было как-то переломить ход игры после холодного душа в первом тайме, или уже было все предрешено?

— В принципе, у нас тактика была такая же, как на игру с Португалией. Но Испания нас тоже изучала, анализировала. У нас не получалось контратаковать, много сил отдали в обороне. Защитникам и нападающим не хватало свежести, – сказал Кривцов.

Напомним, Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина.