Сергей КРИВЦОВ – о поражении Испании: «Была моя ошибка, потом снова…»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов подвел итог матча сине-желтых в Лиге наций против испанцев.
— Сергей, сборная Украины не смогла в Мадриде противостоять Испании, уступив 0:4. Счет второго матча по делу?
— Тяжело было противостоять такой сильной команде. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу испанцев, нам стало трудно на поле. Плюс не получался выход из обороны в атаку. Мы не смогли показать свой уровень. Испания есть Испания. С контролем мяча у нас в игре с хозяевами не получилось, хотя мы готовились.
— Быстро пропущенный гол на 90-й секунде матча выбил Украину из колеи?
— Да, конечно. Пропускать на второй минуте – сильный удар по команде. Была моя ошибка, потом снова… Тяжело было потом собраться. Это опыт, но горький опыт.
— В моменте с пенальти касание в штрафной игрока сборной Испании с вашей стороны было?
— Да, касание было. Но больше он сам цеплял мою ногу, чем я его. Но формально основания для пенальти у рефери было. Увы, после драки кулаками не машут. В раздевалке говорил тренерам и партнерам, что касание испанца с моей стороны было.
— Можно ли было как-то переломить ход игры после холодного душа в первом тайме, или уже было все предрешено?
— В принципе, у нас тактика была такая же, как на игру с Португалией. Но Испания нас тоже изучала, анализировала. У нас не получалось контратаковать, много сил отдали в обороне. Защитникам и нападающим не хватало свежести, – сказал Кривцов.
Напомним, Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина.
Источник — zbirna.com
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Кривцов: "Мне стыдно, пожалуйста попробуйте на мое место Пластуна"
Коноплянка: "не вызывайте меня в сборную пожалуйста".
Мораес:"я возвращаюсь в Бразилию.
Юрааааа вставай на работу пора, хватит спать.
Блин.
1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
4. Прямой пас на соперника.
1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
4. Прямой пас на соперника.
Только третий гол на совести Зинченка, после очередного его обреза сразу забили.
1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
4. Прямой пас на соперника.
Кривцов: "Мне стыдно, пожалуйста попробуйте на мое место Пластуна"
Коноплянка: "не вызывайте меня в сборную пожалуйста".
Мораес:"я возвращаюсь в Бразилию.
Юрааааа вставай на работу пора, хватит спать.
Блин.
Кривцов: "Мне стыдно, пожалуйста попробуйте на мое место Пластуна"
Коноплянка: "не вызывайте меня в сборную пожалуйста".
Мораес:"я возвращаюсь в Бразилию.
Юрааааа вставай на работу пора, хватит спать.
Блин.
1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
4. Прямой пас на соперника.
Только третий гол на совести Зинченка, после очередного его обреза сразу забили.
1. Его подставил Тымчик, но и сам Кривцов не справился, и налажал.
2. Забыл, что играет против Рамоса, а не в ЧУКра, и к таким дуэлям надо жёстче подходить.
3. Гол был из его зоны, по теории он должен был подстраховать тех, от кого Фати ушёл.
4. Прямой пас на соперника.
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