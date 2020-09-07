Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина

Защитник сборной Украины неудачно отыграл в Лиге наций

  • 07.09.2020 09:42
  • 4659 просмотров
  • 9 комментариев
Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина
© Footboom.com. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов стал худшим игроком матча Лиги наций Испания - Украина (4:0).

По версии Whoscored 29-летний футболист получил самый низкий балл - 5,4. Наивысший среди украинцев балл получил Сергей Сидорчук - 6,4.  

Отметим, что Кривцов получил самую низку оценку (4,5) по версии Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 07.09.2020 13:07
    -1
    KOT, 07.09.2020 10:21
    Пятов 6.3 ору, может -6.3?
    Пятов наварил, но пару раз и выручил хорошо. Оценка адекватна, но наигрывать нужно Лунина. Пятов будет играть только хуже, до Евро точно не дотянет даже на этом уровне.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 07.09.2020 11:40
    -1
    Ей коментатори учорашні, вилазьте з будки, починайте гавкати який тимчик поганий.
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    Omen
      Omen, 07.09.2020 11:35
    -2
    Спорт. Дырка. Юа. А ничего, что Марлос и Пятов тоже в тройке лучших. А ничего, что по оценкам Инстант лучший Матвиенко?
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 07.09.2020 11:11
    +1
    DKTheBest2, 07.09.2020 10:06
    А чому у "кращого гравця" нашої збірної Матвієнка не 7.0?
    https://sport.ua/news/502586-matvienko-stal-luchshim-igrokom-v-sostave-ukra
    iny-v-matche-s-ispaniey
    То данные из инСтат. Там оценка выставляется по статистике игрока. Там одинаково считается и пушечный удар в девятку и корявый удар по центру ворот, отличный подкат или случайный вытык мяча. Те балы выставляются на основании математики.
    Тут же оценка Whoscored которая высчитывается на основании статистики и качества совершенного полезного действия. Это человеческая экспертная оценка.
    Ссылка
    KOT
      KOT, 07.09.2020 10:21
    +5
    Пятов 6.3 ору, может -6.3?
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    flyber.lg
      flyber.lg, 07.09.2020 10:08
    +10
    Пятов и Марлос одни из лучших оценок? серьезно???? Это кто считал баллы? Палкин?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.09.2020 10:06
    -1
    А чому у "кращого гравця" нашої збірної Матвієнка не 7.0?
    https://sport.ua/news/502586-matvienko-stal-luchshim-igrokom-v-sostave-ukra
    iny-v-matche-s-ispaniey
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.09.2020 09:56
    +2
    Можно попробовать задействовать в следующих играх Попова, Сироту, Бондаря
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 07.09.2020 09:51
    +7
    100% худший!
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    flyber.lg
      flyber.lg, 07.09.2020 10:08
    +10
    Пятов и Марлос одни из лучших оценок? серьезно???? Это кто считал баллы? Палкин?
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 07.09.2020 09:51
    +7
    100% худший!
    Ссылка
    KOT
      KOT, 07.09.2020 10:21
    +5
    Пятов 6.3 ору, может -6.3?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.09.2020 09:56
    +2
    Можно попробовать задействовать в следующих играх Попова, Сироту, Бондаря
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 07.09.2020 11:11
    +1
    DKTheBest2, 07.09.2020 10:06
    А чому у "кращого гравця" нашої збірної Матвієнка не 7.0?
    https://sport.ua/news/502586-matvienko-stal-luchshim-igrokom-v-sostave-ukra
    iny-v-matche-s-ispaniey
    То данные из инСтат. Там оценка выставляется по статистике игрока. Там одинаково считается и пушечный удар в девятку и корявый удар по центру ворот, отличный подкат или случайный вытык мяча. Те балы выставляются на основании математики.
    Тут же оценка Whoscored которая высчитывается на основании статистики и качества совершенного полезного действия. Это человеческая экспертная оценка.
    Ссылка
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