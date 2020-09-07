Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов стал худшим игроком матча Лиги наций Испания - Украина (4:0).
По версии Whoscored 29-летний футболист получил самый низкий балл - 5,4. Наивысший среди украинцев балл получил Сергей Сидорчук - 6,4.
Отметим, что Кривцов получил самую низку оценку (4,5) по версии Sport.ua.
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Источник — Sport.ua
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https://sport.ua/news/502586-matvienko-stal-luchshim-igrokom-v-sostave-ukra
iny-v-matche-s-ispaniey
Тут же оценка Whoscored которая высчитывается на основании статистики и качества совершенного полезного действия. Это человеческая экспертная оценка.
https://sport.ua/news/502586-matvienko-stal-luchshim-igrokom-v-sostave-ukra
iny-v-matche-s-ispaniey
https://sport.ua/news/502586-matvienko-stal-luchshim-igrokom-v-sostave-ukra
iny-v-matche-s-ispaniey
Тут же оценка Whoscored которая высчитывается на основании статистики и качества совершенного полезного действия. Это человеческая экспертная оценка.
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