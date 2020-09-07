В 17 лет он возил украинцев по всему полю. Оценки матча Испания – Украина

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура Лиги наций Испания – Украина – 4:0.
Молодой талант испанцев Ансу Фати получил от Sport.ua оценку 8.0. Он стал самым юным испанцем в истории, который забил гол за национальную сборную.
Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
Оценки Sport.ua за матч Испания – Украина – 4:0:
Замены Испании: Эрик Гарсия – 6,0; Оскар Родригес – 6,0; Ферран Торрес – 6,5
Замены Украины: Виктор Цыганков – 5,0; Сергей Сидорчук – 5,0; Виктор Коваленко – б/о.
Источник — Sport.ua
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Оценка всей защите КОЛ!
Почему не играл Соболь, Караваев??
Не понятно зачем было зелень ставить не опытную, всяких Тымчиков, Михайличенков...не доросли до сборной, оба бакапоры, провались оба фланга защиты, и центр, на привозили голов....особенно все шло с правого фланга где возили Тымчика как ребенка.
Вообще команда вся очень плохо сыграла.
Є купа класних виконавців в інших клубах УПЛ, що заслуговують на запрошення
А якщо вже берете когось із Шахти/ДК, то може дасте більше шансів молоді?
Чомусь таких великих претензій до гравців з-за кордону нема
Оценка всей защите КОЛ!
Почему не играл Соболь, Караваев??
Не понятно зачем было зелень ставить не опытную, всяких Тымчиков, Михайличенков...не доросли до сборной, оба бакапоры, провались оба фланга защиты, и центр, на привозили голов....особенно все шло с правого фланга где возили Тымчика как ребенка.
Вообще команда вся очень плохо сыграла.
Є купа класних виконавців в інших клубах УПЛ, що заслуговують на запрошення
А якщо вже берете когось із Шахти/ДК, то може дасте більше шансів молоді?
Чомусь таких великих претензій до гравців з-за кордону нема
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