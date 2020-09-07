В 17 лет он возил украинцев по всему полю. Оценки матча Испания – Украина

Молодой талант испанцев Ансу Фати получил от Sport.ua оценку 8.0

  • 07.09.2020 00:35
  • 2314 просмотров
  • 9 комментариев
В 17 лет он возил украинцев по всему полю. Оценки матча Испания – Украина
© Twitter. Ансу Фати: мне 17 лет

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура Лиги наций Испания – Украина – 4:0.

Молодой талант испанцев Ансу Фати получил от Sport.ua оценку 8.0. Он стал самым юным испанцем в истории, который забил гол за национальную сборную. 

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч Испания – Украина – 4:0:

  

Замены Испании: Эрик Гарсия – 6,0; Оскар Родригес – 6,0; Ферран Торрес – 6,5

Замены Украины: Виктор Цыганков – 5,0; Сергей Сидорчук – 5,0; Виктор Коваленко – б/о.

 
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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    elcomendante
      elcomendante, 07.09.2020 05:10
    0
    Только "спорт.юа" может так "квалифицированно" оценить
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.09.2020 03:13
    0
    "Юный испанец..." Набирают уже африканцев в Испанию. Проблема была в отсутствии Степаненко, пустой центр поля. Атака отрезана от защиты. И уступала число и умением. И главное не счет, а полное отсутствие атакующих действий, постоянные обрезки. Напомнило игру Шахтер-Интер. И тем не менее оптимизм есть, появился выбор, есть молодежь.
    Ссылка
    Макс Фостер
      Макс Фостер, 07.09.2020 02:56
    +3
    защита вся провалилась полностью, Тымчик, Михайличенко, Кривцов...днари!
    Оценка всей защите КОЛ!
    Почему не играл Соболь, Караваев??
    Не понятно зачем было зелень ставить не опытную, всяких Тымчиков, Михайличенков...не доросли до сборной, оба бакапоры, провались оба фланга защиты, и центр, на привозили голов....особенно все шло с правого фланга где возили Тымчика как ребенка.
    Вообще команда вся очень плохо сыграла.
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 07.09.2020 01:59
    0
    Може годі вже набирати гравців лише з Динамо та Шахтаря?
    Є купа класних виконавців в інших клубах УПЛ, що заслуговують на запрошення
    А якщо вже берете когось із Шахти/ДК, то може дасте більше шансів молоді?
    Чомусь таких великих претензій до гравців з-за кордону нема
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.09.2020 01:36
    +8
    Пятов і Кривцов на грали не більше ніж на 4
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.09.2020 01:23
    +3
    Не надо переоценивать сборную и тогда разочарование не будет столь глубоким .....
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:03
    0
    Коваленко вообще б/о. Хоть рассмешил перед сном))
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:02
    +2
    Кривцов просто топ- защитник
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.09.2020 00:57
    +6
    У нас такие оценки ... ну можно по 1-1,5 и меньше ставить
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.09.2020 01:36
    +8
    Пятов і Кривцов на грали не більше ніж на 4
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.09.2020 00:57
    +6
    У нас такие оценки ... ну можно по 1-1,5 и меньше ставить
    Ссылка
    Макс Фостер
      Макс Фостер, 07.09.2020 02:56
    +3
    защита вся провалилась полностью, Тымчик, Михайличенко, Кривцов...днари!
    Оценка всей защите КОЛ!
    Почему не играл Соболь, Караваев??
    Не понятно зачем было зелень ставить не опытную, всяких Тымчиков, Михайличенков...не доросли до сборной, оба бакапоры, провались оба фланга защиты, и центр, на привозили голов....особенно все шло с правого фланга где возили Тымчика как ребенка.
    Вообще команда вся очень плохо сыграла.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.09.2020 01:23
    +3
    Не надо переоценивать сборную и тогда разочарование не будет столь глубоким .....
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:02
    +2
    Кривцов просто топ- защитник
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 07.09.2020 05:10
    0
    Только "спорт.юа" может так "квалифицированно" оценить
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.09.2020 03:13
    0
    "Юный испанец..." Набирают уже африканцев в Испанию. Проблема была в отсутствии Степаненко, пустой центр поля. Атака отрезана от защиты. И уступала число и умением. И главное не счет, а полное отсутствие атакующих действий, постоянные обрезки. Напомнило игру Шахтер-Интер. И тем не менее оптимизм есть, появился выбор, есть молодежь.
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 07.09.2020 01:59
    0
    Може годі вже набирати гравців лише з Динамо та Шахтаря?
    Є купа класних виконавців в інших клубах УПЛ, що заслуговують на запрошення
    А якщо вже берете когось із Шахти/ДК, то може дасте більше шансів молоді?
    Чомусь таких великих претензій до гравців з-за кордону нема
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 01:03
    0
    Коваленко вообще б/о. Хоть рассмешил перед сном))
    Ссылка
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