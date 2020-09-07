В 17 лет он возил украинцев по всему полю. Оценки матча Испания – Украина

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура Лиги наций Испания – Украина – 4:0.

Молодой талант испанцев Ансу Фати получил от Sport.ua оценку 8.0. Он стал самым юным испанцем в истории, который забил гол за национальную сборную.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч Испания – Украина – 4:0:

Замены Испании: Эрик Гарсия – 6,0; Оскар Родригес – 6,0; Ферран Торрес – 6,5

Замены Украины: Виктор Цыганков – 5,0; Сергей Сидорчук – 5,0; Виктор Коваленко – б/о.