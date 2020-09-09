ФОТО. Как состав Интера может выглядеть в новом сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt предположил, как в новом сезоне может выглядеть состав миланского «Интера».
Итальянский клуб подписал 21-летнего игрока «Реала» Ашрафа Хакими и 34-летнего защитника «Рома» Александара Коларова.
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Источник — Transfermarkt
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