ОФИЦИАЛЬНО. Марокканский защитник Хакими перешел из Реала в Интер

Марокканский защитник Ашраф Хакими официально стал игроком миланского «Интера».
Марокканец, родившийся в 1998 году, перешел в состав нерадзурри на постоянной основе из мадридского «Реала».
21-летний футболист подписал контракт, который будет действовать 5 лет, до 30 июня 2025 года.
Текущий сезон Хакими провел в аренде в «Боруссии» из Дортмунда, за которую в Бундеслиге сыграл 33 матча и забил 5 голов.
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Источник — ФК Интер
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