ОФИЦИАЛЬНО. Марокканский защитник Хакими перешел из Реала в Интер

Марокканский защитник Ашраф Хакими официально стал игроком миланского «Интера».

Марокканец, родившийся в 1998 году, перешел в состав нерадзурри на постоянной основе из мадридского «Реала».

21-летний футболист подписал контракт, который будет действовать 5 лет, до 30 июня 2025 года.

Текущий сезон Хакими провел в аренде в «Боруссии» из Дортмунда, за которую в Бундеслиге сыграл 33 матча и забил 5 голов.