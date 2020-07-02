ОФИЦИАЛЬНО. Марокканский защитник Хакими перешел из Реала в Интер

Футболист подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2025 года

  • 02.07.2020 18:46
  • 269 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Марокканский защитник Хакими перешел из Реала в Интер
© ФК Интер. Ашраф Хакими

Марокканский защитник Ашраф Хакими официально стал игроком миланского «Интера».

Марокканец, родившийся в 1998 году, перешел в состав нерадзурри на постоянной основе из мадридского «Реала».

21-летний футболист подписал контракт, который будет действовать 5 лет, до 30 июня 2025 года.

Текущий сезон Хакими провел в аренде в «Боруссии» из Дортмунда, за которую в Бундеслиге сыграл 33 матча и забил 5 голов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Интер

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности