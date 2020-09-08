ОФИЦИАЛЬНО. Коларов стал игроком Интера

«Интер» официально объявил о подписании контракта с сербским защитником Александаром Коларовым.
О сроках соглашения не сообщают.
Ранее 34-летний серб успешно прошел медосмотр. Итальянская пресса сообщала о том, что Коларов подпишет контракт по системе 1+1.
Коларов в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Рому» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.
Ранее сообщалось, что приглашение Коларова – личная инициатива главного тренера Антонио Конте.
🚨 | ANNUNCIO— Inter (@Inter) September 8, 2020
Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ⚫️🔵
👉 https://t.co/fss4C9gU2n#WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/3HjmxqAATJ
Источник — ФК Интер
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