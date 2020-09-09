Источник: Луческу живет на клубной базе, опасаясь проблем с фанатами Динамо

Румынский специалист решил не рисковать

  • 09.09.2020 11:54
  • 1311 просмотров
  • 9 комментариев
Источник: Луческу живет на клубной базе, опасаясь проблем с фанатами Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу живет на базе столичного клуба из-за того, что опасается проблем с фанатами столичного клуба.
 
Напомним, ультрас «Динамо» восприняли назначение экс-тренера «Шахтера» в штыки, дав ясно понять, что румынский специалист никогда не будет принят активными болельщиками из-за его скандальных высказываний в сторону «бело-синих».
 
Также сообщается, что Луческу уже ощутил на себе финансовые проблемы киевлян, он до сих пор не получил ни одной части своей зарплаты.

«Луческу не место в Динамо». Ультрас Динамо ответили тренеру

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Ziare.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 12:39
    0
    jekаfunny, 09.09.2020 12:35
    вроде ж матч с копанкой еще не скоро , откуда поток бурбасятины ?
    у тебя опять приступ шизофрении
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 09.09.2020 12:38
    0
    Как человек, который умеет считать деньги, он все делает правильно, что устроился на базе Динамо (какой смысл снимать за сумашедшие деньги квартиру в Киеве, если можно с таким-же комфортом жить на базе. если даже не лучше?). И не потому, что он боится этих мотивированных титушек Костюченка, он их в гробу видел, в синих тапках...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 12:35
    -1
    вроде ж матч с копанкой еще не скоро , откуда поток бурбасятины ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 12:34
    -1
    Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:30
    Клоуны куевские.
    Долпоеп уфимский
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:30
    +3
    Клоуны куевские.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 09.09.2020 12:28
    -2
    Экономит Скрудж! А хули ему в Киеве делать - вдруг в магазине встретит Палкина? ..или Алиева в парке....? ...или найдет визитку Яроша? Опасность кругом
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 09.09.2020 12:26
    -3
    Променять самых активных болельщиков клуба на старого, маразматичного цыгана мог только Сурок
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 09.09.2020 12:23
    +1
    Поэтому и матчи ДК без зрителей.
    Ссылка
    Michel
      Michel, 09.09.2020 12:06
    -4
    Да, Мистер, от этих упоротых невменяшек можно ожидать чего угодно. Это тебе не гостеприимный Донецк.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:30
    +3
    Клоуны куевские.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 09.09.2020 12:23
    +1
    Поэтому и матчи ДК без зрителей.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 09.09.2020 12:39
    0
    jekаfunny, 09.09.2020 12:35
    вроде ж матч с копанкой еще не скоро , откуда поток бурбасятины ?
    у тебя опять приступ шизофрении
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 09.09.2020 12:38
    0
    Как человек, который умеет считать деньги, он все делает правильно, что устроился на базе Динамо (какой смысл снимать за сумашедшие деньги квартиру в Киеве, если можно с таким-же комфортом жить на базе. если даже не лучше?). И не потому, что он боится этих мотивированных титушек Костюченка, он их в гробу видел, в синих тапках...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности