Источник: Луческу живет на клубной базе, опасаясь проблем с фанатами Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу живет на базе столичного клуба из-за того, что опасается проблем с фанатами столичного клуба.



Напомним, ультрас «Динамо» восприняли назначение экс-тренера «Шахтера» в штыки, дав ясно понять, что румынский специалист никогда не будет принят активными болельщиками из-за его скандальных высказываний в сторону «бело-синих».



Также сообщается, что Луческу уже ощутил на себе финансовые проблемы киевлян, он до сих пор не получил ни одной части своей зарплаты.

«Луческу не место в Динамо». Ультрас Динамо ответили тренеру