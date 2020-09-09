Стало известно, сколько Луческу зарабатывает в киевском Динамо

Но зарплату он еще не получал

  • 09.09.2020 11:37
  • 6504 просмотра
  • 9 комментариев
Стало известно, сколько Луческу зарабатывает в киевском Динамо
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зарабатывает в столичном клубе 150 тысяч евро в месяц (около 5 млн грн), то есть 1,8 млн евро в год (59 млн грн).

Об этом сообщает румынская пресса.

По информации источника, Луческу пока еще не получал заработной платы, хотя уже проработал около полутора месяца.

Напомним, 75-летний специалист подписал контракт со столичным клубом 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.

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Источник — Ziare.com

(22 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:29
    -2
    Виктор Иванов, 09.09.2020 11:50
    Перечислит на развитие ФК Динамо Бухарест.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 09.09.2020 12:28
    +1
    Я думаю, что он работает за интерес, бабло ему не нужно, то. что он заработал у рыжего, хватит ему еще лет на тысячу. Игорь Суркис сделал правильный выбор, респект ему..
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 09.09.2020 12:10
    -1
    dudigo78, 09.09.2020 12:06
    100% чекають грошей з Привату. Там кажуть що з цієї суми в 350 млн. 100 піде відкату в ОП
    Зе,ермак і Мірча чекають гроші з одного корита. наші гроші
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 09.09.2020 12:08
    -2
    Працюючий пенсіонер. Пенсію в 150 евро треба перерахувати
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.09.2020 12:06
    0
    olexyn, 09.09.2020 11:53
    зебільний клован ще не перекинув бабло з Приватбанку на на сукісові рахунки на Кіпрі. Чекають...
    100% чекають грошей з Привату. Там кажуть що з цієї суми в 350 млн. 100 піде відкату в ОП
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 09.09.2020 11:53
    +3
    зебільний клован ще не перекинув бабло з Приватбанку на на сукісові рахунки на Кіпрі. Чекають...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.09.2020 11:50
    -2
    Перечислит на развитие ФК Динамо Бухарест.
    Ссылка
    Александр Должанский
      Александр Должанский, 09.09.2020 11:42
    +7
    А ещё говорят что в Украине пенсионеры мало получают
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 09.09.2020 11:39
    +3
    А Гармаш 2 млн євро на рік
    Ссылка
    Александр Должанский
      Александр Должанский, 09.09.2020 11:42
    +7
    А ещё говорят что в Украине пенсионеры мало получают
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 09.09.2020 11:53
    +3
    зебільний клован ще не перекинув бабло з Приватбанку на на сукісові рахунки на Кіпрі. Чекають...
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 09.09.2020 11:39
    +3
    А Гармаш 2 млн євро на рік
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 09.09.2020 12:28
    +1
    Я думаю, что он работает за интерес, бабло ему не нужно, то. что он заработал у рыжего, хватит ему еще лет на тысячу. Игорь Суркис сделал правильный выбор, респект ему..
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.09.2020 12:06
    0
    olexyn, 09.09.2020 11:53
    зебільний клован ще не перекинув бабло з Приватбанку на на сукісові рахунки на Кіпрі. Чекають...
    100% чекають грошей з Привату. Там кажуть що з цієї суми в 350 млн. 100 піде відкату в ОП
    Ссылка
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