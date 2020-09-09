Стало известно, сколько Луческу зарабатывает в киевском Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зарабатывает в столичном клубе 150 тысяч евро в месяц (около 5 млн грн), то есть 1,8 млн евро в год (59 млн грн).

Об этом сообщает румынская пресса.

По информации источника, Луческу пока еще не получал заработной платы, хотя уже проработал около полутора месяца.

Напомним, 75-летний специалист подписал контракт со столичным клубом 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.