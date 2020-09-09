Стало известно, сколько Луческу зарабатывает в киевском Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зарабатывает в столичном клубе 150 тысяч евро в месяц (около 5 млн грн), то есть 1,8 млн евро в год (59 млн грн).
Об этом сообщает румынская пресса.
По информации источника, Луческу пока еще не получал заработной платы, хотя уже проработал около полутора месяца.
Напомним, 75-летний специалист подписал контракт со столичным клубом 23 июля и уже успел выиграть Суперкубок Украины.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Ziare.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.