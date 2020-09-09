Стали известны участницы первого полуфинала US Open

8 сентября в Нью-Йорке состоялись четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису в верхней части женской сетки.

Американка Дженнифер Брэди без особых проблем разобралась с Юлией Путинцевой из Казахстана. А Наоми Осака из Японии была сильнее Шелби Роджерс из США.

Ранее будущие полуфиналистки встречались дважды, счет равный.

Напомним, Осака уже выигрывала US Open два года назад, Брэди впервые в карьере на турнире Большого Шлема зашла дальше четвертого круга.

1/4 финала. Верхняя часть сетки

[28] Дженнифер Брэди – [23] Юлия Путинцева – 6:3, 6:2

[4] Наоми Осака – Шелби Роджерс – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки (матчи состоятся 9 сентября)

Цветана Пиронкова – [3] Серена Уильямс

Виктория Азаренко – [16] Элиза Мертенс