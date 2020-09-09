Стали известны участницы первого полуфинала US Open

Путевку в финал мейджора разыграют Наоми Осака и Дженнифер Брэди

  • 09.09.2020 10:48
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Стали известны участницы первого полуфинала US Open
© US Open. Наоми Осака

8 сентября в Нью-Йорке состоялись четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису в верхней части женской сетки.

Американка Дженнифер Брэди без особых проблем разобралась с Юлией Путинцевой из Казахстана. А Наоми Осака из Японии была сильнее Шелби Роджерс из США.

Ранее будущие полуфиналистки встречались дважды, счет равный.

Напомним, Осака уже выигрывала US Open два года назад, Брэди впервые в карьере на турнире Большого Шлема зашла дальше четвертого круга.

1/4 финала. Верхняя часть сетки

[28]  Дженнифер Брэди – [23]  Юлия Путинцева – 6:3, 6:2
[4]  Наоми Осака –  Шелби Роджерс – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки (матчи состоятся 9 сентября)

 Цветана Пиронкова – [3]  Серена Уильямс
 Виктория Азаренко – [16]  Элиза Мертенс

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Источник — Sport.ua

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