Стали известны участницы первого полуфинала US Open

8 сентября в Нью-Йорке состоялись четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису в верхней части женской сетки.
Американка Дженнифер Брэди без особых проблем разобралась с Юлией Путинцевой из Казахстана. А Наоми Осака из Японии была сильнее Шелби Роджерс из США.
Ранее будущие полуфиналистки встречались дважды, счет равный.
Напомним, Осака уже выигрывала US Open два года назад, Брэди впервые в карьере на турнире Большого Шлема зашла дальше четвертого круга.
1/4 финала. Верхняя часть сетки
[28] Дженнифер Брэди – [23] Юлия Путинцева – 6:3, 6:2
[4] Наоми Осака – Шелби Роджерс – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки (матчи состоятся 9 сентября)
Цветана Пиронкова – [3] Серена Уильямс
Виктория Азаренко – [16] Элиза Мертенс
Источник — Sport.ua
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