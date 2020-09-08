US Open. Брэди – первая полуфиналистка

Американская теннисистка Дженнифер Брэди стала первой полуфиналисткой US Open-2020 в женском одиночном разряде. В четвертьфинале она в двух сетах уверенно обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинценву. Матч продолжался 1 час и 11 минут.

1/4 финала

Дженнифер Брэди (США, 28) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:2

Для Брэди это первый в карьере полуфинала на турнирах Большого шлема. В нем американка сыграет с победителем матча Наоми Осака – Шелби Роджерс.