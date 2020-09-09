Осака с комфортным перевесом вышла в полуфинал US Open

Японская теннисистка Наоми Осака пробилась в полуфинал US 2020.

Японка в четвертьфинале в двух партиях обыграла представительницу США Шелби Роджерс.

Матч продлился 1 час 20 минут, и не вызывал сомнений перевес спортсменки, сеянной под 4-м номером.

US Open 2020

Женщины, 1/4 финала

Наоми Осака (Япония) [4] – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

Соперником японки в полуфинале будет Дженнифер Брэди из США, которая обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.