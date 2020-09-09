ГАЙ: «Пятов стал неуверенно действовать, повысился брак при передачах»

Бывший игрок сборной Украины высказался об игре национальной команды

  • 09.09.2020 10:06
  • 984 просмотра
  • 2 комментария
ГАЙ: «Пятов стал неуверенно действовать, повысился брак при передачах»
© Footboom. Алексей Гай

Экс-полузащитник сборной Украины Алексей Гай прокомментировал старт «желто-синих» в Лиге наций.

«Думаю, в Украине мало у кого остались положительные эмоции от матча Испания – Украина (4:0). По большому счету поражение Украины наклевывалось еще в матче со Швейцарией. Там, я думаю, нам больше улыбнулась удача! И мы смогли довести матч до победного.

У Украины и Испании разный уровень? Вот, что касается уровня, мне не совсем нравится такой подход. Иногда, конечно, важно, чтобы соперник не был недооценен. Но еще важно, чтобы его не переоценили. Мне кажется, мы переоценили возможности сборной Испании. Психологически мы не были готовы показать свои лучшие качества, которыми в принципе Украина обладает. Предыдущие игры показывали, что у нас квалифицированные футболисты, которые могут противостоять сильным командам. Они могут и Португалию обыгрывать и многие ведущие европейские сборные. Здесь важно отбросить все лишние моменты и сосредоточиться на своей игре.

Ротация нужна была? Не хочется об этом говорить, но все играют в одном графике, все переезжают, все делают перелеты, у всех есть какие-то проблемы. И тут сетовать на то, что устали… Нужно уже привыкать к такому графику и как-то подстраиваться, что-то делать. Понятно, что есть какая-то эмоциональная усталость, физическая. Но по большому счету, это вообще никому не интересно. Все выходят на поле и показывают свои лучшие качества, что и должны делать футболисты.

Ошибки Пятова? Много пропускает Андрей? Я обеспокоен больше не за то, что он пропускает. В принципе это нормальная тема для вратарей. Но в последнее время бросается в глаза то, что он допускает много ошибок в плане выхода из обороны. У него чуть-чуть повысился брак в передачах. Из-за этого может быть команда начинает нервничать, переживать. И от этого, конечно же, страдает игра. Меня беспокоит, что Андрей начал неуверенно действовать при выходе из обороны.

Как игра дебютантов Тымчика и Михайличенко? Если брать две игры, я думаю, ребята справились со своей задачей. Они не выпадали из командных действий, наоборот, брали на себя инициативу. Тымчик вообще поучаствовал в голевой передаче. Для дебютных игр, я думаю, это хороший уровень», - сказал Алексей Гай.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    inflicted
      inflicted, 09.09.2020 10:42
    0
    Кому цікава думка сєпара Гая, нащо його піарити?
    Ссылка
    dima_zp
    online
      dima_zp, 09.09.2020 10:29
    +1
    Опять ловушка авторитета грандов. Десятилетиями сборная формировалась из Динамо и Шахтер. Почти безальтернативно. Мое мнение - это цирк. Пятов и Кривцов - это не лучшие на данный момент. Брать их только из-за того, что они основа у чемпиона страны? Так посмотрите, как они лажали в последнее время! Почему главный тренер не делает выводов и ротации?
    Ссылка
    dima_zp
    online
      dima_zp, 09.09.2020 10:29
    +1
    Опять ловушка авторитета грандов. Десятилетиями сборная формировалась из Динамо и Шахтер. Почти безальтернативно. Мое мнение - это цирк. Пятов и Кривцов - это не лучшие на данный момент. Брать их только из-за того, что они основа у чемпиона страны? Так посмотрите, как они лажали в последнее время! Почему главный тренер не делает выводов и ротации?
    Ссылка
    inflicted
      inflicted, 09.09.2020 10:42
    0
    Кому цікава думка сєпара Гая, нащо його піарити?
    Ссылка
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