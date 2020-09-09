US Open. Определилась первая пара полуфиналистов у мужчин

Во вторник были сыграны два непростых матча

  • 09.09.2020 09:59
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US Open. Определилась первая пара полуфиналистов у мужчин
© US Open. Пабло Карреньо-Буста

8 сентября в Нью-Йорке состоялись четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису в верхней части мужской сетки.

Немец Александр Зверев в четырех сетах одолел хорвата Борну Чорича, а испанец Пабло Карреньо-Буста в пяти партиях оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова.

Отметим, что оба полуфиналиста во второй раз в карьере сыграют на данной стадии соревнований. 

Ранее Зверев и Карреньо-Буста встречались лишь однажды, победил немец.

1/4 финала. Верхняя часть сетки

[20]  Пабло Карреньо-Буста – [12]  Денис Шаповалов – 3:6, 7:6(5), 7:6(4), 0:6, 6:3
[5]  Александр Зверев – [27]  Борна Чорич – 1:6, 7:6(5), 7:6(1), 6:3

Нижняя часть сетки (матчи состоятся 9 сентября)

[10]  Андрей Рублев – [3]  Даниил Медведев
[21]  Алекс де Минаур – [2]  Доминик Тим

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Источник — Sport.ua

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