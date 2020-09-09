Дожал! Карреньо Буста обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал US Open

Матч длился более четырех часов

  • 09.09.2020 08:38
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Дожал! Карреньо Буста обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал US Open
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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста в напряженном четвертьфинальном поединке US Open обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова.

Каррреньо Буста победил в пятисетовом противостоянии со счетом 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3.

Матч длился 4 часа, 10 минут.

US Open 2020

Мужчины, 1/4 финала

Пабло Карреньо Буста (Испания) - Денис Шаповалов (Канада) - 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3

В полуфинале Карреньо Буста сыграет с Александром Зверевым, который ранее обыграл Борну Чорича.

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Источник — Sport.ua

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