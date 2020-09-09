Дожал! Карреньо Буста обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал US Open

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста в напряженном четвертьфинальном поединке US Open обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова.
Каррреньо Буста победил в пятисетовом противостоянии со счетом 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3.
Матч длился 4 часа, 10 минут.
US Open 2020
Мужчины, 1/4 финала
Пабло Карреньо Буста (Испания) - Денис Шаповалов (Канада) - 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3
В полуфинале Карреньо Буста сыграет с Александром Зверевым, который ранее обыграл Борну Чорича.
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Источник — Sport.ua
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