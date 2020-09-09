Отвоевал два тай-брейка. Зверев вышел в полуфинал US Open

Встреча с Борной Чоричем продолжалась 3 часа 29 минут и длилась 4 сета

  • 09.09.2020 01:15
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Отвоевал два тай-брейка. Зверев вышел в полуфинал US Open
© Twitter. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев стал полуфиналистом US Open 2020.

В четвертьфинале он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут и длилась 4 сета, победитель двух из них определялся на тай-брейке.

US Open 2020

Мужчины, 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) – Борна Чорич (Хорватия) – 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3

Соперником Зверева в полуфинале станет победитель матча Пабло Карреньо Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада).

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Источник — Sport.ua

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