Отвоевал два тай-брейка. Зверев вышел в полуфинал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев стал полуфиналистом US Open 2020.
В четвертьфинале он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.
Встреча продолжалась 3 часа 29 минут и длилась 4 сета, победитель двух из них определялся на тай-брейке.
US Open 2020
Мужчины, 1/4 финала
Александр Зверев (Германия) – Борна Чорич (Хорватия) – 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3
Соперником Зверева в полуфинале станет победитель матча Пабло Карреньо Буста (Испания) – Денис Шаповалов (Канада).
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Источник — Sport.ua
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