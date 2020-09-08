Злой рок. У Дзаньоло подозрение не разрыв крестов. Это второй раз за год

Хавбек «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло получил травму в матче Лиги Наций против Нидерландов (0:1).
Футболист был заменен на 42-й минуте.
Как сообщает итальянская пресса, у Дзаньоло подозрение на разрыв крестообразных связок левого колена. Отметим, что в январе этого года 21-летний футболист получил аналогичную травму, порвав «кресты» правого колена.
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Источник — Football-Italia
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