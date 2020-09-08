Леонид БУРЯК: «Жду матча нашей сборной с Германией»

Экс-наставник сборной Украины – о старте «сине-желтых» в Лиге наций

  • 08.09.2020 01:15
  • 280 просмотров
  • 2 комментария
Леонид БУРЯК: «Жду матча нашей сборной с Германией»
© Football24. Леонид Буряк

Леонид Буряк прокомментировал старт сборной Украины в Лиге наций, а также высказался о шансах украинских клубов в квалификации еврокубков.

— Леонид Иосифович, как вам старт сборной Украины в Лиге наций?
— Матч Испания – Украина (4:0) не смотрел. Мне сложно судить об игре. Я знаю, что мы крупно проиграли. Лига наций – прекрасное соревнование. С этими командами вне Лиги наций, возможно, мы не сыграли бы. Там, если договариваться, у команд по рейтингу матчи расписаны на 3-4 года вперед. А здесь можно сравнить свои возможности, на каком кто свете находится.

У Украины получилась хорошая игра со Швейцарией. Швейцария достаточно мобильно и хорошо выглядела, и Украина тоже. У нас есть свои проблемы. Сезон только начался. Некоторые футболисты не в своих лучших кондициях. Каждый входит по-своему в форму, как и футболисты Швейцарии. Но со швейцарцами, в принципе, получилась очень хорошая игра. А насчет игры с испанцами, я думаю, по поводу пропущенных мячей - это многовато чуть-чуть. Но, повторюсь, игру я не видел. Есть материал, который тренеры должны переварить, переосмыслить и идти дальше.

— Можно сказать, что Испания – неудобный соперник для Украины? Начиная с ЧМ-2006, когда проиграли 0:4, мы четыре матча кряду не забиваем испанцам и проиграли с общим счетом 0:10!
— Когда я был главным тренером сборной Украины, мы сыграли в Киеве с испанцами 2:2. И там, хоть и уступили 2:1, игра у нас хорошая была. Мы под аплодисменты зашли на пресс-конференцию. Мы тогда должны были обыгрывать сборную Испании. Такие игры с такими сборными, как Испания, нужны.

Я жду игру со сборной Германии, потому что она может играет не так эстетично, как Испания, но против Германии, против немецких футболистов очень сложно играть. Физически они достаточно сильные и крепкие. Они играют в мобильный и современный футбол. Если находишься не в кондициях, очень сложно с ними играть.

— После такого «холодного душа» в матче с Испанией можно на что-то надеяться?
—Я видел Испанию в матче с Германией. Там смена поколений. Как в «Барселоне», так и в сборной Испании. Сам Месси заявляет, что надо чуть-чуть ротацию сделать, надо дать дорогу молодым. И судя по отзывам, которые я почитал, те футболисты, кроме Рамоса, которых никто не знал, сыграли достаточно сильно.

Я думаю, такие игры, как была с Испанией, Украине нужны. Потому что даже, если они проиграны крупно, то можно сделать выводы из всего этого, в каком направлении мы двигаемся. По одной игре я не хочу делать какие-то выводы. Потому что всякое бывает. Вот и Хорватия проиграла Португалии 4:1. Я уже написал некоторым футболистам, что у нас очень хорошая молодежь. Раньше мы искали игроков, находили 12-13 футболистов. Сейчас у нас порядка 20-25 футболистов, которые претендуют на место в национальной команде. В этом всем надо разобраться.

— Как вам дебют в сборной Украины Михайличенко и Тымчика?
— Я думаю, сборная Украины нашла двух хороших футболистов на долгое-долгое время.

— И по поводу украинских клубов в еврокубках. Как думаете, «Динамо» пройдет «АЗ» в квалификации Лиги чемпионов?
— Будем надеяться, что у «Динамо» все получится. Но «АЗ» — не пустая команда. Евгений Левченко говорит, что будет очень сложная игра, но мы должны пройти. Я надеюсь на это. Голландский футбол, как и немецкий. Они чем-то схожи. Но это не «Аякс» звездный. Я думаю, Киеву по зубам этот соперник. Нужно настраиваться на игру и сделать все возможное, чтобы пройти в следующий этап. 

— Опыт Луческу поможет «Динамо»?
— Мне сложно сказать. Выбор состава – это немаловажно. Когда тренер такой опытный, он может внести какие-то коррективы. Но многое зависит от футболистов, от лидеров. Луческу на поле не находится. Да, тактика, состав – это его. А творцы его идеи – это футболисты, которые должны импровизировать в рамках того, о чем их просит тренер и они должны сделать результат.  

— Если «Динамо» пройдет «АЗ», там потенциальные соперники «Гент» или венский «Рапид». Кто лучше?
— В наше время мы играли с венской «Аустрией». Австрия – это мини-Бундеслига. Они в такой же футбол играют, такие же обученные футболисты, очень строгие, очень хорошие. Но это не топовые команды, это — не «Манчестер». Я думаю, они по зубам Киеву. Надо настраиваться на эти команды, кто бы ни был. Но сначала надо решить вопрос с «АЗ», а потом думать обо всех остальных.

— Как думаете, «Колос» потянет «Арис» в Лиге Европы?
— Потянут или нет, сложно сказать. В Греции очень жарко в это время года. Это непростое испытание будет для футболистов «Колоса». Надо настраиваться и играть. У «Десны» такая же ситуация. Команда также никогда не играла на этом уровне тем более с такими командами. Будет очень сложно. 

— Наверное, «Вольфсбург» им попадется.
— Да, мы говорим о «Вольфсбурге». И хотя все может быть, я думаю, на сто процентов соперником «Десны» будет «Вольфсбург».

Дмитрий КОТКОВ

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.09.2020 01:52
    0
    ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:41
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    По началу текста показалось, что какая-то язва собирается сборную хаять опять
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    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:41
    0
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    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.09.2020 01:52
    0
    ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:41
    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://u.yool.so/xxclab
    По началу текста показалось, что какая-то язва собирается сборную хаять опять
    Ссылка
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:41
    0
    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте, есть много личных видео и фото. Там легко найти дeвку для ceкcа в своём доме или дворе и все анонимно и бeсплaтно. Вот cайт ---- https://u.yool.so/xxclab
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