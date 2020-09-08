Во вторник, 8 сентября, состоится встреча очередного тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сойдутся молодежные команды Финляндии и Украины.
Поединок пройдет в Хельсинки на поле стадиона «Олимпиястадион», начало в 19:00 по киевскому времени.
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2021
В прямом эфире поединок должен показать канал V Sport. Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Финляндия U-21 – Украина U-21.
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Источник — Sport.ua
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