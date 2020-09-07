Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2021

Подопечные Руслана Ротаня потеряли слишком много очков, осталось доиграть отбор

  • 07.09.2020 18:01
  • 1644 просмотра
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Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2021
© УАФ

Во вторник, 8 сентября, состоится встреча очередного тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сойдутся молодежные команды Финляндии и Украины. Поединок пройдет в Хельсинки на стадионе «Олимпиястадион», начало в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины U-21 тяжко проводит этот отборочный турнир. Подопечные Руслана Ротаня неожиданно долго искали свою игру и теряли очки практически в каждом матче. После пяти матчей в активе молодежки лишь 4 набранных очка - крайне неутешительный результат. Отборочный цикл Украина начала с матча с Финляндией, в котором в Запорожье уступила со счетом 0:2. Потом была единственная победа в квалификации (над Мальтой - 4:0), а далее еще два поражения.

В прошлом туре Украина сыграла неплохой матч с лидером группы - Данией. В Ольборге украинские футболисты провели достойный матч и были близки к победе, но в компенсированное время пропустили гол и потеряли победу - 1:1.

Финны сейчас также проводят неудачный отрезок. Хотя стартовали подопечные Юхи Малинена очень удачно. В трех матчах команда добыла 7 очков и была среди лидеров. Но в последних трех матчах финны не впечатляют. Команда потерпела три поражения с общим счетом - 2:8. Финнская команда находится в кризисе - это хороший шанс для украинцев взять реванш за поражение в первом круге.

Несмотря на неудачные результаты у сборной Украины, команда Ротаня сейчас играет гораздо лучше, чем год назад, что подтверждает неплохой матч с лидером группы - Данией. Да и в первом матче с финнами украинская команда также имела преимущество, но допустив ошибки, потерпела поражение. Поэтому фаворитом будем считать украинцев, которые должны побеждать на выезде.

Ориентировочный состав Украины U-21: Олег Билык, Илья Забарный, Владислав Дубинчак, Евгений Чеберко, Богдан Леднев, Арсений Батагов, Ефим Конопля, Георгий Цитаишвили,Александр Назаренко, Даниил Сикан, Сергей Булеца.

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8 сентября, вторник

Финляндия U-21 – Украина U-21
Хельсинки. Стадион «Олимпийский». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале V Sport
ФИНЛЯНДИЯ U-21 — УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 07.09.2020 19:04
    0
    Ротань - это ещё хуже, чем 0:4 от Испании!!! Позорище!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 07.09.2020 19:04
    0
    Ротань - это ещё хуже, чем 0:4 от Испании!!! Позорище!!!
    Ссылка
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