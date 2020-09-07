Билли Джин КИНГ: «Дисквалификация Джоковича была верным решением»

Известная в прошлом теннисистка согласна с тем, что серб заслужил наказание

  • 07.09.2020 17:20
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Билли Джин КИНГ: «Дисквалификация Джоковича была верным решением»
© US Open. Билли Джин Кинг (в центре)

Четырехкратная чемпионка Открытого чемпионата США теннису прокомментировала скандальную дисквалификацию Новака Джоковича с US Open.

«Вот мои мысли по поводу дисквалификации Новака Джоковича. В первую очередь я надеюсь, что с судьей на линии все в порядке. Правило есть правило. Это неприятный момент для всех участников, но в данной ситуации дисквалификация была верным решением», – написала Кинг в твиттере.

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Источник — Twitter

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