Билли Джин КИНГ: «Дисквалификация Джоковича была верным решением»

Четырехкратная чемпионка Открытого чемпионата США теннису прокомментировала скандальную дисквалификацию Новака Джоковича с US Open.
«Вот мои мысли по поводу дисквалификации Новака Джоковича. В первую очередь я надеюсь, что с судьей на линии все в порядке. Правило есть правило. Это неприятный момент для всех участников, но в данной ситуации дисквалификация была верным решением», – написала Кинг в твиттере.
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Источник — Twitter
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