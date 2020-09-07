Букмекеры назвали нового фаворита US Open после снятия Джоковича

После дисквалификации Новака Джоковича с US Open букмекерские конторы обновили коэффициенты на победителя.
Наибольшие шансы по мнению букмекеров у россиянина Даниила Медведева (коэффициент 2,9), австрийца Доминика Тима (4,3) и немца Александра Зверева (5).
Также могут «выстрелить» Денис Шаповалов (9), Феликс Оже-Альяссим (12) и Маттео Берреттини (13).
Наиболее вероятная пара финалистов – Александр Зверев и Даниил Медведев (5).
Напомним, на US Open не осталось игроков, которые выигрывали турниры Grand Slam.
Источник — Sport.ua
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