Букмекеры назвали нового фаворита US Open после снятия Джоковича

В любом случае мы получим нового чемпиона

  • 07.09.2020 16:38
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Букмекеры назвали нового фаворита US Open после снятия Джоковича
© ATP. Даниил Медведев и Александр Зверев

После дисквалификации Новака Джоковича с US Open букмекерские конторы обновили коэффициенты на победителя.
 
Наибольшие шансы по мнению букмекеров у россиянина Даниила Медведева (коэффициент 2,9), австрийца Доминика Тима (4,3) и немца Александра Зверева (5). 
 
Также могут «выстрелить» Денис Шаповалов (9), Феликс Оже-Альяссим (12) и Маттео Берреттини (13).
 
Наиболее вероятная пара финалистов – Александр Зверев и Даниил Медведев (5).

Напомним, на US Open не осталось игроков, которые выигрывали турниры Grand Slam

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Источник — Sport.ua

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