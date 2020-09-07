На US Open не осталось игроков, которые выигрывали турниры Grand Slam

Открытый чемпионат США по теннису лишился главного фаворита и 17-кратного победителя турниров Большого Шлема Новака Джоковича.

Таким образом, в этом году US Open точно выиграет теннисист, который еще никогда не побеждал на мейджорах.

Напомним, в основной сетке турнира принимали участие лишь три теннисиста, которые ранее выигрывали Шлемы. Кроме Джоковича это Энди Маррей (3 титула) и Марин Чилич (1), но они также зачехлили ракетки.

Добавим, что Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение, а именно за удар мячом в линейную судью не в игровой ситуации.