На US Open не осталось игроков, которые выигрывали турниры Grand Slam

Да здравствует новый чемпион

  • 07.09.2020 00:01
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На US Open не осталось игроков, которые выигрывали турниры Grand Slam
© ATP. Новак Джокович

Открытый чемпионат США по теннису лишился главного фаворита и 17-кратного победителя турниров Большого Шлема Новака Джоковича.

Таким образом, в этом году US Open точно выиграет теннисист, который еще никогда не побеждал на мейджорах.

Напомним, в основной сетке турнира принимали участие лишь три теннисиста, которые ранее выигрывали Шлемы. Кроме Джоковича это Энди Маррей (3 титула) и Марин Чилич (1), но они также зачехлили ракетки.

Добавим, что Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение, а именно за удар мячом в линейную судью не в игровой ситуации.

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Источник — Gracenote Live

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