Во вторник, 8 сентября, в поединке 2-го тура Лиги наций встретятся национальные сборные Бельгии и Исландии.
Поединок состоится в бельгийском Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Бельгия – Исландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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