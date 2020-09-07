US Open. Осака продолжает побеждать, успех американок

Стала известна половина участниц 1/4 финала

  • 07.09.2020 13:12
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US Open. Осака продолжает побеждать, успех американок
© US Open. Наоми Осака

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоялись матчи четвертого круга у женщин, играла верхняя часть сетки.
 
Обидчица Марты Костюк японка Наоми Осака уверенно продолжает путь к третьей победе на мейджорах, обыграв в двух сетах первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт.
 
Американки Дженнифер Брэди и Шелби Роджерс оказались сильнее Анжелик Кербер и Петры Квитовой соответственно, особенно интригующим выдался второй матч, где чешка имела четыре матчбола.
 
Еще одной участницей 1/4 финала стала представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая в трех сетах одолела хорватку Петру Мартич, выбившую во втором круге Катерину Бондаренко.

US Open. 1/8 финала (верхняя часть сетки)

[28]  Дженнифер Брэди – [17]  Анжелик Кербер – 6:1, 6:4
[23]  Юлия Путинцева – [8]  Петра Мартич – 6:3, 2:6, 6:4

[4]  Наоми Осака – [14]  Анетт Контавейт – 6:3, 6:4
 Шелби Роджерс – [6]  Петра Квитова – 7:6(5), 3:6, 7:6(8)

Пары 1/4 финала

[28]  Дженнифер Брэди – [23]  Юлия Путинцева
[4]  Наоми Осака –  Шелби Роджерс

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Источник — Sport.ua

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