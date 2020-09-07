US Open. Осака продолжает побеждать, успех американок

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоялись матчи четвертого круга у женщин, играла верхняя часть сетки.



Обидчица Марты Костюк японка Наоми Осака уверенно продолжает путь к третьей победе на мейджорах, обыграв в двух сетах первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт.



Американки Дженнифер Брэди и Шелби Роджерс оказались сильнее Анжелик Кербер и Петры Квитовой соответственно, особенно интригующим выдался второй матч, где чешка имела четыре матчбола.



Еще одной участницей 1/4 финала стала представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая в трех сетах одолела хорватку Петру Мартич, выбившую во втором круге Катерину Бондаренко.

US Open. 1/8 финала (верхняя часть сетки)

[28] Дженнифер Брэди – [17] Анжелик Кербер – 6:1, 6:4

[23] Юлия Путинцева – [8] Петра Мартич – 6:3, 2:6, 6:4

[4] Наоми Осака – [14] Анетт Контавейт – 6:3, 6:4

Шелби Роджерс – [6] Петра Квитова – 7:6(5), 3:6, 7:6(8)

Пары 1/4 финала

[28] Дженнифер Брэди – [23] Юлия Путинцева

[4] Наоми Осака – Шелби Роджерс