ПОЛУНИН: «Испанцы показали мастер-класс, наша сборная была в роли ученика»

Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал поражение «сине-желтых» от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Трудно комментировать такие провальные игры. Испанцы показали мастер-класс, а наша сборная была в роли ученика. Они оказались на три головы выше, переиграли по всем компонентам: индивидуальное мастерство, быстрота мышления и принятие решений, работа с мячом и без, скорость перемещения мяча и группы игроков, хорошая физическая готовность, что дало возможность поддерживать прессинг на протяжении всего поединка. Перечислять еще можно долго.

На фоне всего этого Украина оказалась не готова играть с таким серьезным соперником. В действиях ребят прослеживались вялость и неуверенность с первых же минут матча. Под прессингом игроки не могли быстро думать, ибо соперник просто не давал поднять головы. Отсюда быстрая потеря мяча, и как следствие ошибки во всех линиях. На футбольном языке это называется — соперник «перекусил» нас», — отметил Полунин.