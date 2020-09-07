ПОЛУНИН: «Испанцы показали мастер-класс, наша сборная была в роли ученика»

Специалист подвел итоги поражения сборной Украины от Испании (0:4)

  • 07.09.2020 12:55
  • 808 просмотров
  • 1 комментарий
ПОЛУНИН: «Испанцы показали мастер-класс, наша сборная была в роли ученика»
© lenta.lviv.ua. Андрей Полунин

Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал поражение «сине-желтых» от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Трудно комментировать такие провальные игры. Испанцы показали мастер-класс, а наша сборная была в роли ученика. Они оказались на три головы выше, переиграли по всем компонентам: индивидуальное мастерство, быстрота мышления и принятие решений, работа с мячом и без, скорость перемещения мяча и группы игроков, хорошая физическая готовность, что дало возможность поддерживать прессинг на протяжении всего поединка. Перечислять еще можно долго.

На фоне всего этого Украина оказалась не готова играть с таким серьезным соперником. В действиях ребят прослеживались вялость и неуверенность с первых же минут матча. Под прессингом игроки не могли быстро думать, ибо соперник просто не давал поднять головы. Отсюда быстрая потеря мяча, и как следствие ошибки во всех линиях. На футбольном языке это называется — соперник «перекусил» нас», — отметил Полунин.

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Источник — UA-Football

(5 голосов)

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Комментарии
    said Andre
    online
      said Andre, 07.09.2020 13:25
    0
    Учиться не когда не поздно а и полезно
    Ссылка
    said Andre
    online
      said Andre, 07.09.2020 13:25
    0
    Учиться не когда не поздно а и полезно
    Ссылка
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