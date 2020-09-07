Испанские СМИ: «Украина не знала, что ее ждет»

В воскресенье, 6-го сентября, в поединке Лиги наций сборная Украины проиграла национальной команде Испании со счетом 0:4.

«План B Луиса Энрике. 4-3-3 с Ансу Фати в качестве ложной девятки.

Победа над Украиной оставила уверенность в тренере: Де Хеа — вратарь, Серхио Рамос будет играть вместе с левым центральным защитником, и ответственность за забитые мячи будет лежать на всех.

Серхио Рамос очень важен и на поле, и за его пределами. Луис Энрике дал ему доверяет. В качестве партнера Рамоса Энрике проверил Торреса и Гарсию, которые играли против Германии и Украины.

Бускетс необходим в центре поля, а рядом с ним нужен Алькантара. Луис Энрике очень уважает Адама Траоре, но он не смог сыграть из-за коронавируса», — пишет AS.

«Прошел год с момента дебюта Ансу Фати за сборную Испании. Игра Фати в матче с Германией, где Рамос «украл» его гол, сфолив в атаке, и его игра против Украины удостоились похвалы Луиса Энрике. «Он меня удивил. Он вытворяет такое в 17 лет», — отметил Энрике.

После успешных выступлений за сборную задача Фати — завоевать доверие Кумана в «Барселоне». У Ансу будет возможность показать себя. Хотя его контракт рассчитан всего лишь до 2022-го года, у него есть опция продления еще на два года. Вероятно, он продлит контракт по завершении сезона.

Но продление контракта должно быть согласовано с Хорхе Мендесом, новым агентом футболиста. Цель Фати — остаться в «Барселоне». По крайней мере, его отец считает, что ему хорошо в каталонском клубе», — заявляет Marca.

«Эффектный Фати приводит Испанию к победе над Украиной. Зрелищная игра 17-летнего футболиста «Барселоны», который заработал пенальти, реализованный Рамосом, а затем сделал счет 3:0, стал самым молодым бомбардиром в истории национальной сборной.

В команде появился новый лидер и новый кумир. Его зовут Ансу Фати, и ему всего 17 лет. Но этого вполне достаточно, чтобы доказать, что он — звезда. Он стал главным героем триумфа Испании против Украины.

Фати начал свое шоу уже через две минуты после стартового свистка. Ансу заработал пенальти, реализованный Серхио Рамосом. Хоть Луис Энрике и сменил половину состава относительно матча с Германией, Украина не знала, что ее ждет.

Дебютант Регилон забил гол, как и Фати. Испания делала то, что хотела. Ансу вошел в историю национальной сборной, став самым молодым бомбардиром в возрасте 17 лет и 311 дней. Он стал абсолютным и бесспорным главным героем.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию, что и первый. Сборная Испании контролировала игру. Поединок завершился триумфальной победой сборной Испании со счетом 4:0. Но весь мир будет вспоминать об Ансу Фати, который является настоящим и будущим испанской национальной команды», — отмечает Mundo Deportivo.