Испанские СМИ: «Украина не знала, что ее ждет»

В воскресенье, 6-го сентября, в поединке Лиги наций сборная Украины проиграла национальной команде Испании со счетом 0:4.
«План B Луиса Энрике. 4-3-3 с Ансу Фати в качестве ложной девятки.
Победа над Украиной оставила уверенность в тренере: Де Хеа — вратарь, Серхио Рамос будет играть вместе с левым центральным защитником, и ответственность за забитые мячи будет лежать на всех.
Серхио Рамос очень важен и на поле, и за его пределами. Луис Энрике дал ему доверяет. В качестве партнера Рамоса Энрике проверил Торреса и Гарсию, которые играли против Германии и Украины.
Бускетс необходим в центре поля, а рядом с ним нужен Алькантара. Луис Энрике очень уважает Адама Траоре, но он не смог сыграть из-за коронавируса», — пишет AS.
«Прошел год с момента дебюта Ансу Фати за сборную Испании. Игра Фати в матче с Германией, где Рамос «украл» его гол, сфолив в атаке, и его игра против Украины удостоились похвалы Луиса Энрике. «Он меня удивил. Он вытворяет такое в 17 лет», — отметил Энрике.
После успешных выступлений за сборную задача Фати — завоевать доверие Кумана в «Барселоне». У Ансу будет возможность показать себя. Хотя его контракт рассчитан всего лишь до 2022-го года, у него есть опция продления еще на два года. Вероятно, он продлит контракт по завершении сезона.
Но продление контракта должно быть согласовано с Хорхе Мендесом, новым агентом футболиста. Цель Фати — остаться в «Барселоне». По крайней мере, его отец считает, что ему хорошо в каталонском клубе», — заявляет Marca.
«Эффектный Фати приводит Испанию к победе над Украиной. Зрелищная игра 17-летнего футболиста «Барселоны», который заработал пенальти, реализованный Рамосом, а затем сделал счет 3:0, стал самым молодым бомбардиром в истории национальной сборной.
В команде появился новый лидер и новый кумир. Его зовут Ансу Фати, и ему всего 17 лет. Но этого вполне достаточно, чтобы доказать, что он — звезда. Он стал главным героем триумфа Испании против Украины.
Фати начал свое шоу уже через две минуты после стартового свистка. Ансу заработал пенальти, реализованный Серхио Рамосом. Хоть Луис Энрике и сменил половину состава относительно матча с Германией, Украина не знала, что ее ждет.
Дебютант Регилон забил гол, как и Фати. Испания делала то, что хотела. Ансу вошел в историю национальной сборной, став самым молодым бомбардиром в возрасте 17 лет и 311 дней. Он стал абсолютным и бесспорным главным героем.
Второй тайм продолжился по тому же сценарию, что и первый. Сборная Испании контролировала игру. Поединок завершился триумфальной победой сборной Испании со счетом 4:0. Но весь мир будет вспоминать об Ансу Фати, который является настоящим и будущим испанской национальной команды», — отмечает Mundo Deportivo.
Михаил Шаповалов, Sport.ua
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Технарь, больше, чем 3:0 - не бывает
Я знал.
Только думал что хватит и 3:0...
Я знал.
Только думал что хватит и 3:0...
А сборная даже не догадывалась...
А сборная даже не догадывалась...
Технарь, больше, чем 3:0 - не бывает
Я знал.
Только думал что хватит и 3:0...
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