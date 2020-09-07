Испанские СМИ: «Украина не знала, что ее ждет»

Sport.ua представляет обзор испанской прессы после поражения Украины от Испании в Лиге наций

  • 07.09.2020 11:10
  • 4592 просмотра
  • 12 комментариев
Испанские СМИ: «Украина не знала, что ее ждет»
© Mundo Deportivo

В воскресенье, 6-го сентября, в поединке Лиги наций сборная Украины проиграла национальной команде Испании со счетом 0:4.

«План B Луиса Энрике. 4-3-3 с Ансу Фати в качестве ложной девятки.

Победа над Украиной оставила уверенность в тренере: Де Хеа — вратарь, Серхио Рамос будет играть вместе с левым центральным защитником, и ответственность за забитые мячи будет лежать на всех.

Серхио Рамос очень важен и на поле, и за его пределами. Луис Энрике дал ему доверяет. В качестве партнера Рамоса Энрике проверил Торреса и Гарсию, которые играли против Германии и Украины.

Бускетс необходим в центре поля, а рядом с ним нужен Алькантара. Луис Энрике очень уважает Адама Траоре, но он не смог сыграть из-за коронавируса», — пишет AS.

«Прошел год с момента дебюта Ансу Фати за сборную Испании. Игра Фати в матче с Германией, где Рамос «украл» его гол, сфолив в атаке, и его игра против Украины удостоились похвалы Луиса Энрике. «Он меня удивил. Он вытворяет такое в 17 лет», — отметил Энрике.

После успешных выступлений за сборную задача Фати — завоевать доверие Кумана в «Барселоне». У Ансу будет возможность показать себя. Хотя его контракт рассчитан всего лишь до 2022-го года, у него есть опция продления еще на два года. Вероятно, он продлит контракт по завершении сезона.

Но продление контракта должно быть согласовано с Хорхе Мендесом, новым агентом футболиста. Цель Фати — остаться в «Барселоне». По крайней мере, его отец считает, что ему хорошо в каталонском клубе», — заявляет Marca.

«Эффектный Фати приводит Испанию к победе над Украиной. Зрелищная игра 17-летнего футболиста «Барселоны», который заработал пенальти, реализованный Рамосом, а затем сделал счет 3:0, стал самым молодым бомбардиром в истории национальной сборной.

В команде появился новый лидер и новый кумир. Его зовут Ансу Фати, и ему всего 17 лет. Но этого вполне достаточно, чтобы доказать, что он — звезда. Он стал главным героем триумфа Испании против Украины.

Фати начал свое шоу уже через две минуты после стартового свистка. Ансу заработал пенальти, реализованный Серхио Рамосом. Хоть Луис Энрике и сменил половину состава относительно матча с Германией, Украина не знала, что ее ждет.

Дебютант Регилон забил гол, как и Фати. Испания делала то, что хотела. Ансу вошел в историю национальной сборной, став самым молодым бомбардиром в возрасте 17 лет и 311 дней. Он стал абсолютным и бесспорным главным героем.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию, что и первый. Сборная Испании контролировала игру. Поединок завершился триумфальной победой сборной Испании со счетом 4:0. Но весь мир будет вспоминать об Ансу Фати, который является настоящим и будущим испанской национальной команды», — отмечает Mundo Deportivo.

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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 07.09.2020 13:53
    0
    Однозначно тренерская ошибка недооценили соперника, нужно было автобус ставить
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 07.09.2020 12:57
    +2
    OKs100, 07.09.2020 12:41
    Теперь нужно против Германии проиграть хотя бы со счетом 3:0.
    для этого достаточно не выйти играть на поле
    Технарь, больше, чем 3:0 - не бывает
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 12:55
    -1
    janu0320, 07.09.2020 12:53
    3-0 это со Степаненко бы было
    После его красной и сломанного Фати
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 12:53
    -2
    Виктор Иванов, 07.09.2020 12:45
    Брехня про Украину!
    Я знал.
    Только думал что хватит и 3:0...
    3-0 это со Степаненко бы было
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 12:45
    0
    Брехня про Украину!
    Я знал.
    Только думал что хватит и 3:0...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.09.2020 12:41
    0
    Теперь нужно против Германии проиграть хотя бы со счетом 3:0.
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 07.09.2020 12:25
    +1
    Це така стратегія від Шеви. На Євро ми себе покажемо...
    Ссылка
    Alex1976
      Alex1976, 07.09.2020 12:20
    +9
    Давайте перестанем себе льстить. Мы типичный крепкий середняк. Можем как обыграть где-то Францию или Португалию,так и крупно потом кому-то влететь. Умиляли эти эксперты,которые быстро приписали нас к топам после Португалии. Даже состав у нас послабее того,где были Шевченко и Ребров. А мы даже тогда крупно влетали. Германии 4:1, Испании 4:0. Просто не нужно летать в облаках
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:10
    0
    Все знали, а Украина не знала, интересно
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 12:09
    +4
    Украина - болельщики как раз знали.
    А сборная даже не догадывалась...
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.09.2020 11:41
    +7
    Іспанія проекзаменувала збірну України та тренера Шевченка.!!!Оцінка незадовільно.!!!
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 07.09.2020 11:20
    +6
    Чуда не произошло, такие команды как Испания, Германия, Бельгия на голову сильней любой восточноевропейской сборной и даже такой мощной по восточеоевропейским меркам как Украина
    Ссылка
    Alex1976
      Alex1976, 07.09.2020 12:20
    +9
    Давайте перестанем себе льстить. Мы типичный крепкий середняк. Можем как обыграть где-то Францию или Португалию,так и крупно потом кому-то влететь. Умиляли эти эксперты,которые быстро приписали нас к топам после Португалии. Даже состав у нас послабее того,где были Шевченко и Ребров. А мы даже тогда крупно влетали. Германии 4:1, Испании 4:0. Просто не нужно летать в облаках
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.09.2020 11:41
    +7
    Іспанія проекзаменувала збірну України та тренера Шевченка.!!!Оцінка незадовільно.!!!
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 07.09.2020 11:20
    +6
    Чуда не произошло, такие команды как Испания, Германия, Бельгия на голову сильней любой восточноевропейской сборной и даже такой мощной по восточеоевропейским меркам как Украина
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 12:09
    +4
    Украина - болельщики как раз знали.
    А сборная даже не догадывалась...
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 07.09.2020 12:57
    +2
    OKs100, 07.09.2020 12:41
    Теперь нужно против Германии проиграть хотя бы со счетом 3:0.
    для этого достаточно не выйти играть на поле
    Технарь, больше, чем 3:0 - не бывает
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 07.09.2020 12:25
    +1
    Це така стратегія від Шеви. На Євро ми себе покажемо...
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 07.09.2020 13:53
    0
    Однозначно тренерская ошибка недооценили соперника, нужно было автобус ставить
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 12:45
    0
    Брехня про Украину!
    Я знал.
    Только думал что хватит и 3:0...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.09.2020 12:41
    0
    Теперь нужно против Германии проиграть хотя бы со счетом 3:0.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:10
    0
    Все знали, а Украина не знала, интересно
    Ссылка
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