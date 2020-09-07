Илья МАРЧЕНКО: «Джокович создает инфоповоды круглый год»

32-летний украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича за то, что серб в неигровом эпизоде матча четвертого круга US Open отбросил мяч при помощи ракетки и попал в женщину-лайнсмена.
«Джокович создает инфоповоды круглый год. Какой конец победной серии!», - написал Марченко.
Ранее стало известно, что Джоковича лишат всех рейтинговых очков и призовых за выступление на US Open.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.