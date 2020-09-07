Илья МАРЧЕНКО: «Джокович создает инфоповоды круглый год»

32-летний украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича за то, что серб в неигровом эпизоде матча четвертого круга US Open отбросил мяч при помощи ракетки и попал в женщину-лайнсмена.

«Джокович создает инфоповоды круглый год. Какой конец победной серии!», - написал Марченко.

Ранее стало известно, что Джоковича лишат всех рейтинговых очков и призовых за выступление на US Open.