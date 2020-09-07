Джоковича лишат всех рейтинговых очков и призовых за выступление на US Open

Стало известно, как первая ракетка мира Новак Джокович будет наказан за то, что во время неигрового эпизода в матче четвертого круга US Open против Пабло Карреньо-Бусты отбросил мяч при помощи ракетки и попал в женщину-лайнсмена.

Напомним, мяч попал в шею, женщина упала и сказала, что задыхается. В итоге Джокович был дисквалифицирован, но кроме этого серба решили лишить всех рейтинговых очков и призовых за выступление на Открытом чемпионате США 2020 года.

«Согласно правилам проведения «Больших шлемов», после намеренного и опасного или безответственного удара или удара без оглядки на последствия, судья турнира дисквалифицировал Новака Джоковича. Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на турнире, и будет оштрафован на все выигранные призовые. В результате инцидента могут быть назначены дополнительные штрафы», - говорится в заявлении.