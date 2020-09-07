Джоковича лишат всех рейтинговых очков и призовых за выступление на US Open

Сербский теннисист будет строго наказан за попадание мячом в женщину-лайнсмена

  • 07.09.2020 01:58
  • 564 просмотра
  • 2 комментария
Джоковича лишат всех рейтинговых очков и призовых за выступление на US Open
© Bleacher Report

Стало известно, как первая ракетка мира Новак Джокович будет наказан за то, что во время неигрового эпизода в матче четвертого круга US Open против Пабло Карреньо-Бусты отбросил мяч при помощи ракетки и попал в женщину-лайнсмена.

Напомним, мяч попал в шею, женщина упала и сказала, что задыхается. В итоге Джокович был дисквалифицирован, но кроме этого серба решили лишить всех рейтинговых очков и призовых за выступление на Открытом чемпионате США 2020 года.

«Согласно правилам проведения «Больших шлемов», после намеренного и опасного или безответственного удара или удара без оглядки на последствия, судья турнира дисквалифицировал Новака Джоковича. Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на турнире, и будет оштрафован на все выигранные призовые. В результате инцидента могут быть назначены дополнительные штрафы», - говорится в заявлении.

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Источник — US Open

(3 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 02:27
    0
    Дисквал з турніру теж перебор. Нічого кримінального він не зробив, ракетку об землю не кидав та навіть той м'яч злощасний сильно не бив
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 02:23
    +1
    Не, ну это уже перебор.
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 07.09.2020 02:23
    +1
    Не, ну это уже перебор.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.09.2020 02:27
    0
    Дисквал з турніру теж перебор. Нічого кримінального він не зробив, ракетку об землю не кидав та навіть той м'яч злощасний сильно не бив
    Ссылка
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