Украина – Франция. Матч за бронзу Евролиги. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Сегодня, 6 сентября в 18:00, в португальском Назаре сборная Украины по пляжному футболу в заключительном туре Суперфинала Евролиги 2020 сыграет с командой Франции.
Напомним, в стартовой игре турнира подопечные Николая Костенко переиграли сборную Германии по пенальти (3:3, пен – 4:3). Затем 4 сентября украинцы во втором матче проиграли Швейцарии (2:4). 5 сентября сборная Украины уступила с тем же счетом и Португалии (2:4).
Сборная Украины может занять 3-е место. Для этого необходимо в основное время победить Францию 6 сентября.
Состав сборной Украины. Вратари: Владимир Гладченко (Beachsoccer), Денис Сабатюк («Альтернатива»). Полевые игроки: Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный (все – «ВИТ»), Андрей Пашко, Олег Сиренко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Максим Хижняк (оба – Beachsoccer), Юрий Щерица, Константин Макеев (оба – «Сервит»).
Из-за пандемии коронавируса участие в Евролиге принимают только 5 сборных – Украина, Германия, Португалия, Франция и Швейцария. Формат турнира предусматривает соревнования по однокруговой системе. За 5 дней все команды должны встретиться друг с другом.
Смотрите видеотрансляцию матча на Sport.ua.
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: сайт 1
Суперфинал Евролиги 2020
02.09.2020. Тур 1
18:00. Украина – Германия – 3:3 (пен. – 4:3)
19:30. Франция – Португалия – 0:7
03.09.2020. Тур 2
18:00. Швейцария – Франция – 10:2
19:30. Португалия – Германия – 4:1
04.09.2020. Тур 3
16:30. Германия – Франция – 4:5
17:45. Украина – Швейцария – 2:4
05.09.2020. Тур 4
18:00. Швейцария – Германия – 8:6
19:30. Португалия – Украина – 4:2
Турнирная таблица
06.09.2020. Тур 5
18:00. Украина – Франция
19:30. Португалия – Швейцария
Источник — Sport.ua
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