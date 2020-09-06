Украина – Франция. Матч за бронзу Евролиги. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Сегодня, 6 сентября в 18:00, в португальском Назаре сборная Украины по пляжному футболу в заключительном туре Суперфинала Евролиги 2020 сыграет с командой Франции.

Напомним, в стартовой игре турнира подопечные Николая Костенко переиграли сборную Германии по пенальти (3:3, пен – 4:3). Затем 4 сентября украинцы во втором матче проиграли Швейцарии (2:4). 5 сентября сборная Украины уступила с тем же счетом и Португалии (2:4).

Сборная Украины может занять 3-е место. Для этого необходимо в основное время победить Францию 6 сентября.

Состав сборной Украины. Вратари: Владимир Гладченко (Beachsoccer), Денис Сабатюк («Альтернатива»). Полевые игроки: Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Ярослав Заворотный (все – «ВИТ»), Андрей Пашко, Олег Сиренко (оба – «Альтернатива»), Олег Зборовский, Максим Хижняк (оба – Beachsoccer), Юрий Щерица, Константин Макеев (оба – «Сервит»).

Из-за пандемии коронавируса участие в Евролиге принимают только 5 сборных – Украина, Германия, Португалия, Франция и Швейцария. Формат турнира предусматривает соревнования по однокруговой системе. За 5 дней все команды должны встретиться друг с другом.

Смотрите видеотрансляцию матча на Sport.ua.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: сайт 1

Суперфинал Евролиги 2020

02.09.2020. Тур 1

18:00. Украина – Германия – 3:3 (пен. – 4:3)

19:30. Франция – Португалия – 0:7

03.09.2020. Тур 2

18:00. Швейцария – Франция – 10:2

19:30. Португалия – Германия – 4:1

04.09.2020. Тур 3

16:30. Германия – Франция – 4:5

17:45. Украина – Швейцария – 2:4

05.09.2020. Тур 4

18:00. Швейцария – Германия – 8:6

19:30. Португалия – Украина – 4:2

Турнирная таблица

06.09.2020. Тур 5

18:00. Украина – Франция

19:30. Португалия – Швейцария