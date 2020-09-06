US Open. Серена Уильямс одолела Стивенс в трехсетовом матче

Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA, 8) вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.
В субботу Уильямс в трехсетовом поединке одолела свою соотечественницу Слоан Стивенс (WTA, 39) – 2:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 46 минут.
За матч Уильямс сделала 12 эйсов, три двойных ошибки и отыграла 60% брейкпойнтов.
В 1/8 финала американка встретится с Марией Саккари из Греции (WTA, 22).
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Источник — Sport.ua
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