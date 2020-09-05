Сильны и без Криштиану. Португалия дома разобралась с Хорватией

Лига наций УЕФА стремительно набирает ход в своем розыгрыше. Баталии первых дней в наивысшем дивизионе получились достаточно напряженными, после чего черед вступить в борьбу пришел чуть ли не самому любопытному для наблюдения квартету. Разумеется, если не брать в расчет группу сборной Украины. Третий набор из четырех команд в лиге А сумел включить в себя обоих финалистов чемпионата мира 2018-го года, а также победителя первого в истории розыгрыша Лиги наций. Дополняла эту и без того напряженную атмосферу национальная команда Швеции, которая «удачно» повысилась в классе двумя годами ранее.



Португальцам и хорватам жребий указал встретиться уже в первый игровой день. К гостевому поединку на «Драгау» коллектив Златко Далича подходил с обостренным чувством недосказанности в первом розыгрыше данного турнира. «Клетчатых» от понижения ранга спасло только изменение регламента и сопутствующее ему расширение элитного дивизиона. А вот коллектив Фернанду Сантуша заходил на новый виток в истории национальной команды своей страны, но уже с четко выраженной необходимостью защитить достижение прошлого розыгрыша в условиях очередного прилива молодых исполнителей.



Остались позади те времена, когда сборная Португалии была уязвима без присутствия Криштиану Роналду на футбольном поле. Главная звезда осталась вне заявки на эту встречу из-за экзотической травмы (укус пчелы в палец на ноге), а футболку с его номером даже передали Сержиу Оливейре, который на поле появился лишь за девять минут до конца основного времени. Сантуш выбрал схему с «ложной девяткой» в лице Жоау Феликса и не прогадал. Пространства непосредственно в штрафной хорватов было не так уж и много, ввиду плотности между игроками защиты, а вот опорная зона без Брозовича явно давала слабину.



Уже в первом тайме с подступов к чужим владениям португальцы дважды проверили левый каркас ворот на прочность. И это была лишь малая часть от общего числа их разительных наступлений. Голкипер Ливакович спасал свои ворота на наивысшем уровне исполнения вплоть до прицельного удара от Канселу из-за пределов штрафной на 41-й минуте, и только лишь после этого хорваты начали терять уверенность в собственных силах.



На второй тайм Далич не произвел ровным счетом никакой ротации в игре своих подопечных, поэтому соперники просто начали наверстывать упущенную до перерыва реализацию. Жота и Феликс точными ударами под голкипера со средней дистанции довели разницу в счете на табло до угрожающего состояния за треть часа до конца поединка. И только эти действия хозяев подтолкнули Далича к ротации.



Брошенные в бой хорваты сумели соорудить лишь один опасный момент, который и был успешно реализован Петковичем ударом с левого фланга штрафной. Игра в этот момент только перешла в компенсированное ко второму тайму время, поэтому португальцы вновь вернулись в ход событий, проведя успешный розыгрыш углового на правом фланге. Пепе скинул мяч на Андре Силву, который с близкого расстояния на дальней штанге протолкнул его в ворота. Крайне уверенный старт от держателя титула, а у «клетчатых» намечаются проблемы.



Второй игровой день для Португалии отметится необходимостью сыграть гостевой поединок против Швеции, а Хорватия получит редкий шанс в домашних условиях взять реванш у сборной Франции за поражение в финале чемпионата мира 2018-го года.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига А. Группа 3. 1-й тур.

Португалия – Хорватия – 4:1

Канселу, 41, Жота, 58, Феликс, 70, А. Силва, 90+5 – Петкович, 90+1

Едвай, 60, Баришич, 71

Португалия: Лопеш – Геррейру, Диаш, Пепе, Канселу – Фернандеш, Данилу, Моутиньо (Оливейра, 81) – Б. Силва (Тринкан, 78), Феликс (А. Силва, 88), Жота.

Хорватия: Ливакович – Баришич, Вида, Ловрен, Едвай – Ковачич, Пашалич (Брозович, 61) – Ребич, Влашич, Брекало (Перишич, 61) – Крамарич (Петкович, 73).

Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия)

Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)



Удары (в створ): 25 (10) – 5 (2)

Угловые: 8 – 4

Оффсайды: 2 – 1.

ПОРТУГАЛИЯ-ХОРВАТИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C