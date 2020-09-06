Португалия
4:1
Хорватия
05.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия – Хорватия – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций

  • 06.09.2020 00:32
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Португалия – Хорватия – 4:1. Видео голов и обзор матча
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5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Португалия дома переиграла Хорватию.

Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Хорватия – 4:1.

Опасный удар Португалии, 9 мин.

Удар в крестовину от Геррейро, 22 мин.

Двойной удар по воротам от Пепе, 25 мин.

Удар в штангу от Жоты, 28 мин.

Удар в штангу от Геррейро, 34 мин.

ГОЛ! 1:0. Канселу, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

Удар по воротам от Фернандеша, 57 мин.

ГОЛ! 2:0. Жота, 58 мин.

ГОЛ! 3:0. Жоау Феликс, 70 мин.

ГОЛ! 3:1. Петкович, 90+1 мин.

ГОЛ! 4:1. Андре Силва, 90+5 мин.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Португалия - Хорватия
90' ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Португалия).
90' ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Хорватия).
70' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Португалия).
58' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
41' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
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Источник — Футбол 1/2/3

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