Португалия – Хорватия – 4:1. Видео голов и обзор матча

5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Португалия дома переиграла Хорватию.
Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Хорватия – 4:1.
Опасный удар Португалии, 9 мин.
Удар в крестовину от Геррейро, 22 мин.
Двойной удар по воротам от Пепе, 25 мин.
Удар в штангу от Жоты, 28 мин.
Удар в штангу от Геррейро, 34 мин.
ГОЛ! 1:0. Канселу, 41 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удар по воротам от Фернандеша, 57 мин.
ГОЛ! 2:0. Жота, 58 мин.
ГОЛ! 3:0. Жоау Феликс, 70 мин.
ГОЛ! 3:1. Петкович, 90+1 мин.
ГОЛ! 4:1. Андре Силва, 90+5 мин.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Португалия).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Хорватия).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Португалия).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Португалия).
Источник — Футбол 1/2/3
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