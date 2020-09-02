Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга 20-летняя теннисистка сразится против Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA).



Поединок закроет программу игрового дня на стадионе Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву после встречи ATP Шаповалов – Квон.

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