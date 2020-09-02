Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче второго круга 20-летняя теннисистка сразится против Мэдисон Бренгл из США (№84 WTA).
Поединок закроет программу игрового дня на стадионе Луи Армстронга. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву после встречи ATP Шаповалов – Квон.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Бренгл
|1-й круг
|Шарма (6-3 6-7 7-6) №126 WTA
|Родионова (6-2 6-2) №154 WTA
Ранее девушки между собой не встречались.
В следующем раунде победительница сыграет против Елены Рыбакиной (№17 WTA) или Шелби Роджерс (№93 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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Источник — Sport.ua
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