ФОТО. Марта КОСТЮК: «Лечу во второй раунд»

Украинка довольная своим выступлением на старте US Open

  • 01.09.2020 17:22
  • 1250 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Лечу во второй раунд»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась парой фотографий с матча против россиянки Дарьи Касаткиной в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису.
 
«Лечу во второй раунд», – написала Марта в инстаграме.
 
Напомним, во втором круге Марте предстоит сыграть против Анастасии Севастовой из Латвии (№45 WTA).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flying into round ✌🏻 #usopen

Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 01.09.2020 17:33
    +5
    Надеюсь ты полетишь в третий!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 01.09.2020 17:33
    +5
    Надеюсь ты полетишь в третий!
    Ссылка
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