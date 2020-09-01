ФОТО. Марта КОСТЮК: «Лечу во второй раунд»

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась парой фотографий с матча против россиянки Дарьи Касаткиной в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису.
«Лечу во второй раунд», – написала Марта в инстаграме.
Напомним, во втором круге Марте предстоит сыграть против Анастасии Севастовой из Латвии (№45 WTA).
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Источник — Instagram
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