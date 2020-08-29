ФОТО. Осака вышла на полуфинал Нью-Йорка в футболке Black Lives Matter

Японская теннисистка поддержала акции протеста против расизма

  • 29.08.2020 03:59
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ФОТО. Осака вышла на полуфинал Нью-Йорка в футболке Black Lives Matter
© Twitter. Наоми Осака

Десятая ракетка мира Наоми Осака из Японии опубликовала фото в футболке с надписью Black Lives Matter, тем самым поддержав акции протеста против расизма и полицейского насилия.

В таком наряде теннисистка выходила на полуфинальный матч турнира в Нью-Йорке, с которого хотела сняться.

 

 

Напомним, организаторы сумели убедить Осаку доиграть турнир. Она вышла в финал и сразится за титул с белоруской Викторией Азаренко.

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Источник — Sport.ua

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