ФОТО. Осака вышла на полуфинал Нью-Йорка в футболке Black Lives Matter

Десятая ракетка мира Наоми Осака из Японии опубликовала фото в футболке с надписью Black Lives Matter, тем самым поддержав акции протеста против расизма и полицейского насилия.

В таком наряде теннисистка выходила на полуфинальный матч турнира в Нью-Йорке, с которого хотела сняться.

Напомним, организаторы сумели убедить Осаку доиграть турнир. Она вышла в финал и сразится за титул с белоруской Викторией Азаренко.