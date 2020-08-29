ФОТО. Осака вышла на полуфинал Нью-Йорка в футболке Black Lives Matter

Десятая ракетка мира Наоми Осака из Японии опубликовала фото в футболке с надписью Black Lives Matter, тем самым поддержав акции протеста против расизма и полицейского насилия.
В таком наряде теннисистка выходила на полуфинальный матч турнира в Нью-Йорке, с которого хотела сняться.
August 28, 2020
Напомним, организаторы сумели убедить Осаку доиграть турнир. Она вышла в финал и сразится за титул с белоруской Викторией Азаренко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.