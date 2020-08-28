WTA Нью-Йорк. Стали известны финалистки турнира

На турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке завершились полуфинальные матчи. Напомним, украинка Даяна Ястремская завершила борьбу в третьем круге, уступив Наоми Осаке.
Японка в полуфинале в двух сетах обыграла Элизу Мертенс из Бельгии, отыграв 18 из 21 брейкпоинта.
Другую путевку в финал разыграли Йоханна Конта и Виктория Азаренко. Бывшая первая ракетка мира одержала победу в трех партиях.
Нью-Йорк. 1/2 финала
Наоми Осака – Элиза Мертенс – 6:2, 7:6(5)
Виктория Азаренко – Йоханна Конта – 4:6, 6:4, 6:1
Источник — Sport.ua
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