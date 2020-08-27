WTA Нью-Йорк. Стали известны имена полуфиналисток

На турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке завершились матчи третьего круга. Напомним, последняя украинка Даяна Ястремская завершила борьбу в третьем круге.

В четверг полуфинальные матчи сыграны не будут из-за протестов против расизма. Наоми Осака хотела даже сняться с турнира, но организаторы уверили, что в пятницу она выйдет на корт.

Нью-Йорк. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элиза Мертенс – Джессика Пегула – 6:1, 6:3

Наоми Осака – Анетт Контавейт – 4:6, 6:2, 7:5

Нижняя часть сетки

Йоханна Конта – Мария Саккари – 6:4, 6:3

Виктория Азаренко – Онс Жабер – 7:6(9), 6:2

Пары 1/2 финала

Элиза Мертенс – Наоми Осака

Йоханна Конта – Виктория Азаренко