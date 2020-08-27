И теннис туда же. ATP и WTA вслед за НБА приостановили турнир в Нью-Йорке

Ассоциация тенниса США (USTA) последовала примеру НБА и приостановила соревнования из-за протестов против расизма.
Инициативу поддержали ATP и WTA.
Напомним, что 22 августа в Висконсине полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блэйку, который шел к своей машине. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее в знак протеста против насилия со стороны полиции игроки НБА отказались выходить на свои поединки. Уже отменено 7 матчей плей-офф.
Ассоциация тенниса США решила приостановить на день турнир Western and Southern Open в Нью-Йорке.
August 27, 2020
Источник — Sport.ua
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