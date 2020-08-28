Третий год подряд в основе US Open нет ни одного украинца

В 2020-м году ни один из представителей Украины не выступит на Открытом чемпионате США в мужском одиночном разряде.
Отметим, что наибольшая пауза без украинцев в основе US Open составляла 8 лет, с 2000 до 2008 годы.
С 2010 по 2016 годы в основе стартовали по трое украинцев (лучший результат для наших игроков). Рекорд для украинского тенниса в соревнованиях мужчин принадлежит Андрею Медведеву – четвертьфинал в 1993 году.
В 2017 году, когда в последний раз представитель Украины выступал в основе US Open, Александр Долгополов дошел до четвертого круга, где проиграл будущему победителю соревнований Рафаэлю Надалю.
Напомним, впервые сразу семь украинок попали в основную сетку US Open.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.